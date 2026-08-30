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नेपाल त्रासदी का सबसे बड़ा हीरो! किसने और कैसे बचाई 1,643 बच्चों की जान?

Nepal Flood: स्थानीय लोगों ने बच्चों की जान बचाने के लिए दावाडी को हीरो कहा है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 30, 2026, 12:54 PM IST
नेपाल त्रासदी का सबसे बड़ा हीरो! किसने और कैसे बचाई 1,643 बच्चों की जान?
राजेंद्र दवाडी और नेपाल की तबाही का एक नजारा. (photo credit, IANS, , facebook.com/rajendra.dawadi1 for representation only)

Nepal Flood: नेपाल फ्लैश फ्लड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 734 हो गई है. नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रविवार सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा जारी किया है. इस बीच इस तबाही में लोगों की मदद करने वालों की कहानियां भी सामने आ रही हैं. इसमें से एक हैं राजेंद्र दवाडी. वह नेपाल की त्रिशूली घाटी में स्थित त्रिभुवन त्रिशूली सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक,  47 वर्षीय अंग्रेजी शिक्षक राजेंद्र दवाडी ने बताया, एक दोस्त ने बुधवार सुबह करीब 9.20 बजे उनसे कहा कि गांव खत्म हो गया है. नदी लोगों को बहा ले गई. उन्होंने मुझसे भागने को कहा. उस समय तीन मंजिला स्कूल और उसके आसपास 1,643 बच्चे मौजूद थे.

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नदी से 60 मीटर ऊपर था स्कूल

बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था और दवाडी के पास कुछ ही मिनट थे. स्कूल के बच्चों की ज़िम्मेदारी उन्हीं पर थी, और उनकी सुरक्षा अब उनके फैसले पर निर्भर थी. शुरुआत में दवाडी को लगा कि स्कूल सुरक्षित है. ‘द टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, कंक्रीट से बना यह स्कूल नदी से लगभग 60 मीटर ऊपर था और उसी स्तर पर स्थित था जहां स्टील का पुल गांव को पूर्वी किनारे से जोड़ता था.

क्या किया दवाडी ने

दावाड़ी ने स्कूल की घंटी बजाई और शिक्षकों को क्लास खाली करने को कहा. फिर स्कूल बस ड्राइवरों को फोन किया और वापस लौटने को कहा. फिर उन्होंने देखा कि जिस बस तक वेनहीं पहुंच पाए थे, वह पुल पार कर रही थी.

द टाइम्स’ के अनुसार, बच्चों भी डर गए. एक लड़की को घबराहट का दौरा (पैनिक अटैक) पड़ा और उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर पहाड़ी पर ले जाया गया. बाकी बच्चे पैदल ही भागने लगे और दावाडी उनके पीछे-पीछे चल रहे थे. आखिरकार बच्चों ने पेड़ के नीचे शरण ली, जबकि बाढ़ का पानी उनके स्कूल की इमारतों को बहा ले गया. दावाड़ी की सूझबूझ ने 1,643 बच्चों और टीचिंग स्टाफ के सभी सदस्यों (सिवाय दो के) की जान बचाई.

सोशल हिस्ट्री के टीचर 32 वर्षीय सैंटोस परियार नाश्ता बनाने के लिए नदी के किनारे अपने किराए के कमरे में लौटने के बाद बह गए. स्कूल के केयरटेकर सुल्तान लामा की भी दरवाज़े बंद करने के लिए लौटने पर मौत हो गई.

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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