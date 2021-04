Thai Prime Minister Fined for Not Wearing Mask: थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान-ओ-चा पर मास्क नहीं पहनने के लिए 6,000 बात (14,270 रुपये) का जुर्माना लगाया गया. थाईलैंड की सरकार देश में कोरोना वायरस की एक नई लहर का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही है. थाईलैंड में 1 मई से थाईलैंड के नागरिकों को छोड़कर भारत से यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. थाईलैंड में सोमवार को कोविड-19 के 2,048 नए मामले सामने आये एवं आठ और मरीजों की मौत हो गई. Also Read - Maharashtra Lockdown Impact! प्रतिबंधों का असर! महाराष्ट्र में कम हुए संक्रमण के नए मामले, 524 मरीजों की मौत

'बैंकाक पोस्ट' की खबर के अनुसार जनरल प्रयुत पर जुर्माना इसलिए लगाया गया, क्योंकि उन्होंने सोमवार को टीका खरीद सलाहकारों के साथ बैठक के दौरान मास्क नहीं पहना था. थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सोमवार से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. बैंकॉक के गवर्नर असविन क्वानमुआंग ने सोमवार को फेसबुक पर पोस्ट किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की आलोचना होने के बाद शहर के प्राधिकारी हरकत में आए. उनके फेसबुक पेज पर उन्हें एक बैठक में बिना मास्क लगाये बैठे हुए दिखाया गया था जबकि बाकी सभी ने मास्क पहन रखा था. इस बीच, थाईलैंड भारत के यात्रियों के लिए अपनी सीमा शनिवार से बंद कर देगा. हालांकि थाईलैंड के नागरिकों को प्रवेश की छूट होगी. यह घोषणा नयी दिल्ली में थाईलैंड के दूतावास ने रविवार को की.

(इनपुट: भाषा)