संयुक्‍त राष्‍ट्र (UN) की सुरक्षा परिषद (UNSC) में डिबेट में भारत ने अफगानिस्तान पर बड़ी चिंता जताते हुए प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की बात कही है. अफगानिस्तान पर UNSC डिबेट में UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा, अफगानिस्तान में स्थिति अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है. इसके पड़ोसी और अपने लोगों के मित्र के रूप में, वर्तमान स्थिति हमारे लिए सीधी चिंता का विषय है.

टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, जैसा कि पिछले महीने काबुल हवाई अड्डे पर हुए निंदनीय आतंकवादी हमले से देखा गया है, आतंकवाद अफगानिस्तान के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है. इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस संबंध में की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया जाए और उनका पालन किया जाए.

It has underlined that Afghan territory should not be used to threaten or attack any country or to shelter or train terrorists, or to plan or to finance terrorist acts: India’s Permanent Representative to UN TS Tirumurti pic.twitter.com/b8U0BDb0Wg

