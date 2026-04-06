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अमेरिका ने ईरान में उड़ा दिया अपना 930 करोड़ का विमान, मगर क्यों?

Lockheed Martin C-130: दावा किया गया है कि लैंडिंग के वक्त अमेरिका के विमान फंस गए थे. इसलिए, अमेरिका ने खुद ही उन्हें नष्ट कर दिया.

Published date india.com Published: April 6, 2026 1:48 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
अमेरिका ने ईरान में उड़ा दिया अपना 930 करोड़ का विमान, मगर क्यों?
(photo credit AI, for representation only)

Lockheed Martin C-130: अमेरिका ने ईरान में बेहद सफल ऑपरेशन के बाद अपने पायलट को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है. लेकिन, कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस मिशन में अमेरिका को काफी नुकसान भी हुआ है और उसे अपने दो महंगे विमानों को जलाना पड़ा है.

ईरान का मीडिया क्या दिखा रहा है

ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कुछ तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं. इनमें एक विमान के जले हुए मलबे को देखा जा सकता है. यह मलबा इस्फहान प्रांत के एक समतल रेगिस्तानी इलाके में बिखरा पड़ा था.

कौन सा है ये विमान

विशेषज्ञों के मुताबिक जला हुआ यह विमान, एक फिक्स्ड-विंग ट्रांसपोर्ट प्लेन जैसा लगता है. ये विमान लॉकहीड मार्टिन C-130 मॉडल के लगते हैं, संभवतः MC-130J कमांडो II वेरिएंट लगते हैं.

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कहां होता है इस्तेमाल, क्या है कीमत

वॉल स्ट्रीट जनरल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के नष्ट विमानों की कीमत 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 930 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. इनका इस्तेमाल अक्सर स्पेशल ऑपरेशंस के लिए दुश्मन के इलाके में सैनिकों को भेजने और वहां से वापस निकालने के लिए किया जाता है.

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मलबे में किसी तरह के रोटरक्राफ्ट के टुकड़े भी दिखाई दिए, जो शायद Boeing MH-6 Little Birds थे. Flight Global की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन्हें MC-130J के अंदर से तैनात किया जा सकता है.

लैंडिंग में बेकार हो गए थे दोनों विमान

अमेरिकी सेना ने ईरान के रेगिस्तान में बने एक अस्थायी एयरफील्ड पर कई स्पेशल ऑपरेशंस ट्रांसपोर्ट विमान तैनात किए, ताकि एयरमैनजो एक कर्नल थे, को वहां से निकाला जा सके. लेकिन, इनमें से कम से कम एक, और शायद दो विमान लैंडिंग के बाद बेकार हो गए. अनुमान है कि या तो किसी तकनीकी खराबी के कारण, या फिर रेगिस्तान की नरम ज़मीन में फंस जाने के कारण ऐसा हुआ है. एक क्षेत्रीय खुफिया अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिकी सैनिकों ने उन दो ट्रांसपोर्ट विमानों को बम से उड़ा दिया.

अमेरिका का मिशन सफल

अमेरिका ने एक बहुत ही जोखिम भरा बचाव अभियान चलाया, ताकि अपने दो एयरमैन को वहां से निकाला जा सके. जब ईरानी सेना ने F-15E स्ट्राइक ईगल विमान को मार गिराया था, तब ये एयरमैन ईरान में काफी भीतर फंस गए थे. लेकिन, इस मिशन की कीमत अमेरिका को अपने कम से कम एक, और शायद दो, हाई-टेक विमानों को गंवाकर चुकानी पड़ी.

ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRCG) ने कहा, दुश्मन के विमानों को नष्ट कर दिया गया, और US को एक बार फिर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने बाद में कहा कि अमेरिका ने अपने विमानों पर इसलिए बमबारी की ताकि राष्ट्रपति ट्रंप को शर्मिंदगी से बचाया जा सके.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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