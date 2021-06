US President will have tea with Queen Elizabeth at Windsor Castle राष्ट्रपति जो बाइडन रविवार को विंडसर कैसल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मुलाकात करने पहुंचेंगे तो उनका स्वागत सेना की सलामी गारद के साथ किया जाएगा और शाम की चाय वह महारानी के साथ पीएंगे. Also Read - राजकुमार हैरी, मेगन मार्कल की बेटी के जन्म पर महारानी ने दी बधाई

महारानी रविवार को राष्ट्रपति बाइडन और प्रथम अमेरिकी महिला जिल बाइडन की मेजबानी करेंगी. इससे पहले बाइडन दंपती दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में जी7 समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे.

महारानी महल के प्रांगण में बाइडन दंपती का स्वागत करेंगी जहां महारानी की कंपनी फर्स्ट बटालियन ग्रेनेडियर गार्ड के जवान शाही सलामी देंगे और अमेरिकी राष्ट्रगान बजाया जाएगा. राष्ट्रपति इसके बाद सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे और महारानी के साथ सेना के मार्च पास्ट का अवलोकन करेंगे.

