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मौत का डर और भरोसे की कमी... अमेरिका-ईरान शांति समझौते में हैं 5 बड़ी बाधाएं, क्या ट्रंप कर पाएंगे पार?

US-Iran Peace Deal: युद्ध खत्म करने की राह में रुकावटें कई रुकावटें सामने आई हैं. अमेरिका और ईरान ने बिल्कुल अलग-अलग मांगें रख दी हैं.

Published date india.com Published: March 26, 2026 3:07 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
मौत का डर और भरोसे की कमी... अमेरिका-ईरान शांति समझौते में हैं 5 बड़ी बाधाएं, क्या ट्रंप कर पाएंगे पार?
(photo credit AI, for representation only)

US-Iran Peace Deal: ईरान युद्ध करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज नए बयान और नए दावों के साथ हाजिर हो रहे हैं. ट्रंप प्रशासन लगातार यह दावा कर रहा था कि कूटनीति ही उसका पसंदीदा विकल्प है. लेकिन, ईरान युद्ध विराम इतना आसान नहीं है. आइये जानते हैं क्यों.

खाड़ी और यूरोपीय देश भी चिंतित

कई सूत्रों ने सीएनएन को बताया कि खाड़ी और यूरोपीय सहयोगी इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और इस बात को लेकर चिंतित हैं कि संघर्ष को खत्म करने या यहां तक ​​कि युद्धविराम लागू करने के लिए बातचीत की दिशा में कोई गति नहीं दिख रही है.

दोनों पक्षों की मांगों में बड़ा अंतर

एक क्षेत्रीय सूत्र ने बताया, दोनों पक्षों के बातचीत की मेज पर बैठने और चर्चा शुरू करने से पहले, सबसे बुनियादी बातों पर सहमति बनना जरूरी है. इस सप्ताह की शुरुआत में, अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के लिए 15 मांगों की एक सूची भेजी थी. इनमें से कई मांगें वैसी ही हैं जैसी अमेरिका ने युद्ध शुरू होने से पहले रखी थीं. ईरान परमाणु हथियार न बनाने का वादा करे, अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने कब्जे में ले ले, तेहरान की रक्षा क्षमताओं पर सीमाएं लगाई जाएं, और ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों को समर्थन देना बंद करे.

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नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के डायरेक्टर रह चुके US सरकार के पूर्व अधिकारी नेट स्वानसन ने कहा, अगर सच में US का यही रुख है, तो ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहां बातचीत सफल हो सकेगी. सूत्र ने कहा, ईरान ज्यादा से ज्यादा जितना देने को तैयार हो सकता है, वह अमेरिका की न्यूनतम मांग को पूरा नहीं करता है.

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ईरान का प्रस्ताव भी उतना ही अवास्तवित है, ईरान के साथ युद्ध फिर से शुरू न हो, युद्ध से हुए नुकसान और हर्जाने का भुगतान, सभी मोर्चों पर और पूरे क्षेत्र में ईरान के सभी प्रॉक्सी (प्रतिनिधियों) के खिलाफ सैन्य अभियानों को समाप्त करना.

व्यापक समझौते की चाह

खाड़ी के कुछ देश और अमेरिका के अन्य सहयोगी चाहते हैं कि लड़ाई तुरंत रुक जाए और जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) खुल जाए, लेकिन कुछ अन्य लोग चाहते हैं कि एक बड़ा समझौता हो. अमेरिका में UAE के राजदूत यूसुफ अल ओतैबा ने बुधवार को ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के एक लेख में लिखा कि अभी सिर्फ संघर्ष-विराम काफी नहीं है; उन्होंने एक व्यापक समझौते पर पहुंचने की वकालत की.

यहां बात अब भी अस्तित्व की है

इजरायल को अभी भी डर है कि अगर घायल ईरान को छोड़ा गया तो वह फिर से परमाणु हथियार कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है. वहीं ईरान को भी ये डर है कि अगर युद्ध एक बार रुक भी गया तो क्या गारंटी है कि फिर हमले नहीं होंगे.

भरोसे की कमी

ईरान ने बार-बार कहा है कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है. क्योंकि, पिछले साल से अब तक दो बार वार्ता के दौरान ही अमेरिका और इजरायल ने उस पर हमला कर दिया है. मामले से परिचित दो सूत्रों ने बताया कि बातचीत के लिए तुर्की को भी एक संभावित जगह के तौर पर सुझाया गया है, क्योंकि कुछ अधिकारी पाकिस्तान में बैठक करने को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं उठा रहे हैं.

मौत का डर

ट्रंप ने कहा है कि ईरान के नेताओं को डर सता रहा है कि कहीं उनके लोग ही उन्हें न मार दें या फिर हम उन्हें न मार दें. वहीं इस युद्ध के बीच, तेहरान खुद को एक ऐसे महत्वपूर्ण हथियार से लैस मानता है जो युद्ध शुरू होने से पहले उसके पास नहीं था: होर्मुज जलडमरूमध्य पर लगभग पूर्ण नियंत्रण. यह चीज ईरान को आसानी से झुकने नहीं दे रही है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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