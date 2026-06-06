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इन पक्षियों ने तो हद कर दी! मादा साथी को रिझाने के लिए प्लास्टिक और खिलौनों से सजा रहे घोंसला

एक नई रिसर्च के मुताबिक कुछ खास पक्षी अपने घोंसलों को सजाने के लिए इंसानी कचरे का भी इस्तेमाल करने लगे हैं. वे मादा पक्षियों को रिझाने के लिए बिजली की तारें, प्लास्टिक के कचरे और खिलौनों के टुकड़ों से अपना आशियाना सजा रहे हैं.

Written by: Arun Kumar
Published: June 6, 2026, 12:45 PM IST
Bowerbirds
मादा साथी को रिझाने के लिए घोंसलों में प्लास्टिक का कचरा इस्तेमाल करने लगे पक्षी (तस्वीर@ University of Exeter की वेबसाइट से)

अपने पार्टनर का दिल जीतने के लिए सिर्फ इंसान ही कुछ खास नुस्खे नहीं अपनाते, कुछ पक्षी भी यह काम करने में माहिर होते हैं. ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी इलाकों में पाए जाने वाले बॉवरबर्ड ने तो इस मामले में हद ही कर दी. ये नर पक्षी अपनी मादा साथी को रिझाने के मकसद से अपने घोंसलों को खास अंदाज में सजाते हैं, ताकि मादा पक्षी घोंसले की सुंदरता देखकर उसके साथ रहने को राजी हो जाए. इसके लिए पक्षियों ने अब नई चाल चल दी है. वे अपना घोंसला तैयार करने के लिए सिर्फ टहनियों, पत्तियों जैसे प्राकृतिक चीजों पर निर्भर नहीं रह गए हैं बल्कि वे अब इंसानी कचरे को बीन-बीन कर अपने घोसलों में बुन रहे हैं, जिससे वे देखने में अधिक सुंदर और आकर्षक लगें.

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ने किया रिसर्च

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के रिसर्चर्स ने इन पक्षियों की बदली आदतों पर नया खुलासा किया है. रिसर्चर्स की यह टीम ऑस्ट्रेलिया के अलग-अलग शहरों में गई थी और इन शहरों में इन पक्षियों के आवास को देखकर वे हैरान रह गए. रिसर्चर्स ने इन पक्षियों पर किए गए अध्ययन के दौरान फिल्माई गईं कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं.

इंसान के प्रभाव में आकर प्रकृति से दूर हो रहे पक्षी

इनमें साफ देखा जा सकता है कि बॉवरबर्ड पक्षी अब अपने घोंसलों या बॉवर को बनाने में इंसान द्वारा फेंके गए कचरे को इस्तेमाल में ला रहे हैं और वे उन्हें आकर्षक लुक देने के मकसद से उनका उपयोग कर रहे हैं. इनमें दवाइयों के जार, प्लास्टिक की चीजें और यहां तक कि बच्चो के खिलौनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं.

बदल रहा पक्षियों का व्यवहार

इस रिसर्च को लिखने वालीं डॉक्टर लॉरा केली कहती हैं, ‘हमारे इस अध्ययन से पता चलता है कि इन पक्षियों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है. अब वे अपनी मादा पार्टनर को रिझाने के लिए कांच और प्लास्टिक की चीजों का भी इस्तेमाल कर रहा है.’

क्या इन पक्षियों पर होंगे दूरगामी परिणाम?

लॉरा ने कहा, ‘अभी हमें यह ज्ञात नहीं है कि क्या इसका उन पर सकारात्मक या नकारात्मक असर हो रहा है अथवा नहीं, लेकिन यह इस बात को बताने के लिए काफी है कि इंसानी गतिविधियां प्राकृतिक दुनिया को अप्रत्याशित तरीकों से बदल रही हैं.’

झोपड़ीनुमा घोंसला बनाते हैं बोवरबर्ड

बता दें बोवरबर्ड में नर पक्षी अपनी मादा को रिझाने के लिए लकड़ियों और पत्तियों की मदद से झोपड़ीनुमा घर (बोवर) बनाते हैं उसे रंग-बिरंगू फूलों, पत्थरों व अन्य चमकदार चीजों से सजाते हैं. बोवरबर्ड में मादा पक्षी रंगों के प्रति आकर्षित होती है. इसके अलावा ये नर पक्षी अजीबो-गरीब आवाज निकालकर मादा को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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