बालासोर ट्रेन हादसे पर इन विदेशी नेताओं ने जताया दुख, कही ये बड़ी बात

ओडिशा बालासोर हादसे ने देश सहित पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है. ऐसे में विदेश के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के विदेश मंत्रियों समेत अन्य नेताओं ने शोक जताया.

Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर में दो यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी की टक्कर के बाद हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 261 पर पहुंच गई है, वहीं करीब 900 लोग घायल हुए है. हादसे की गंभीरता को देखते हुए NDRF की 7, ODRAF की 5 और दमकल विभाग की 24 टीमें स्थानिय पुलिस के साथ मिलकर घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य को पूरा कर लिया हैं. इस हादसे ने देश सहित पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है. ऐसे में विदेश के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के विदेश मंत्रियों समेत अन्य नेताओं ने शोक जताया.

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ ने शनिवार को ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, सरकार और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. नेपाल के प्रधानमंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘मैं आज भारत के ओडिशा में एक ट्रेन दुर्घटना में दर्जनों लोगों की मौत से दुखी हूं. मैं प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी, सरकार और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.” दुख की यह घड़ी.’

I’m saddened by the loss of dozens of lives in a train accident in Odisha, India today. I extend deep condolences to Prime Minister Shri @narendramodi Ji, Government, and the bereaved families at this hour of grief. — PMO Nepal (@PM_nepal_) June 3, 2023

वहीं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के मंत्री पेनी वोंग ने ट्वीट कर कहा, ‘भारत के पूर्वी ओडिशा राज्य में विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना के बाद हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. हमारी संवेदनाएं कई घायलों और उनकी सहायता के लिए काम कर रहे आपातकालीन कर्मियों के साथ भी हैं.’

श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, ‘ओडिशा में दुखद ट्रेन दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ. मेरे विचार और प्रार्थना पीड़ितों के परिवारों और घायलों के साथ हैं. मैं प्रभावित सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं. श्रीलंका दुख की इस घड़ी में भारत के साथ खड़ा है.’

Deeply saddened to learn of the tragic train accident in Odisha. My thoughts & prayers are with the families of the victims & those injured. I hope for a speedy recovery for all those affected. Sri Lanka stands with India in this time of grief @DrSJaishankar @IndiainSL — M U M Ali Sabry (@alisabrypc) June 3, 2023

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ओडिशा में हुए तीन ट्रेन हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताते हुए कहा, ‘ओडिशा, भारत में ट्रेन दुर्घटना की तस्वीरें और रिपोर्ट मेरा दिल तोड़ देती हैं. मैं उन लोगों के लिए अपनी गहरी संवेदना भेज रहा हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, और मैं घायलों को अस्पताल में रख रहा हूं. इस कठिन समय में कनाडा के लोग भारत के लोगों के साथ खड़े हैं.’

वहीं ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. त्साई इंग-वेन ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा, ‘भारत में ट्रेन दुर्घटना से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं. मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और उम्मीद करती हूं कि बचाव अभियान उन सभी को बचा सकता है, जिन्हें इसकी जरूरत है.’

Praying for everyone affected by the train accident in India. I extend my heartfelt condolences to the victims and their families, and hope that rescue operations can save all those in need. — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) June 3, 2023

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने ट्वीट कर कहा, ‘ओडिशा, भारत में ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है. मेरे विचार और प्रार्थनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और आपातकालीन सेवाओं के साथ हैं. लोगों और भारत सरकार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं.’

