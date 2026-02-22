By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पब्लिक टॉयलेट में स्मोकिंग रोकने के लिए इस देश ने बनाया अनोखा सिस्टम, सिगरेट जलाते ही दिखने लगेगा दरवाजा के आर-पार
China public toilet smart glass: चीन के शेन्जेन शहर में स्मोकिंग रोकने के लिए यहां के कुछ शॉपिंग मॉल्स में ऐसे स्मार्ट ग्लास वाले टॉयलेट दरवाजे लगाए गए हैं, जो सिगरेट का धुआं महसूस होते ही पारदर्शी (Transparent) हो जाते हैं.
China Shenzhen high tech toilet: चीन हमेशा से ही अपनी अजीबोगरीब और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है. इस बार चीनी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग की समस्या से निपटने के लिए एक ऐसा तरीका निकाला है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया. इस तकनीक के बाद से अब पब्लिक टॉयलेट में छिपकर सिगरेट पीना किसी के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि धुआं उठते ही टॉयलेट का दरवाजा ‘गायब’ हो जाएगा.
कहां लगाया गया यह हाई-टेक सिस्टम?
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह अनोखा सिस्टम चीन के शेन्जेन (Shenzhen) शहर में लगाया गया है. यहां के दो बड़े ज्वेलरी शॉपिंग मॉल, शुइबेई इंटरनेशनल सेंटर (Shuibei International Center) और शुइबेई जिनज़ुओ बिल्डिंग के पुरुषों के टॉयलेट में इन दरवाजों को इंस्टॉल किया गया है.
ऑनलाइन शॉपिंग में क्यों दिखती है एक सामान की दो कीमतें? कहीं ये नियमों का उल्लंघन तो नहीं, जानें यूजर के पास क्या अधिकार
शेन्जेन में स्मोकिंग पर सख्त नियम
आपको बता दें कि शेन्जेन चीन का एक ऐसा शहर है, जहां पब्लिक प्लेस के इनडोर में स्मोकिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध है. वहीं, टॉयलेट में स्मार्ट ग्लास लगाने को लेकर मॉल मैनेजमेंट का कहना है कि उन्हें ग्राहकों से लगातार टॉयलेट में स्मोकिंग की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद उन्होंने पिछले साल अगस्त से इसका परीक्षण शुरू किया थाऔर अब इसे पूरी तरह लागू कर दिया गया है.
कैसे काम करती है यह तकनीक?
इस सिस्टम के पीछे एक स्मार्ट सेंसर और खास तरह के कांच का हाथ है. टॉयलेट के दरवाजों में ‘इलेक्ट्रॉनिकली स्विचेबल ग्लास’ का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, सेंसर एक्टिवेशन के लिए टॉयलेट के अंदर स्मोक सेंसर, धुआं पहचानने वाला यंत्र लगा होता है. जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर सिगरेट जलाता है, सेंसर धुएं को पहचान लेता है और तुरंत कांच की बिजली सप्लाई काट देता है. बिजली कटते ही ओपेक (धुंधला) दिखने वाला कांच पूरी तरह पारदर्शी हो जाता है. इससे बाहर खड़े लोग अंदर बैठे व्यक्ति को साफ देख सकते हैं, जिससे स्मोकिंग करने वाले को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है.
टॉयलेट के बाहर लगा है मजेदार नोटिस
शॉपिंग मॉल प्रबंधन ने लोगों को जागरूक करने के लिए दरवाजों पर एक चेतावनी भरा नोटिस भी लगाया है, जिसमें लिखा है कि अगर आप स्मोक करते हैं, तो कांच पारदर्शी हो जाएगा. अगर आप इंटरनेट पर फेमस नहीं होना चाहते, तो अपनी स्मोकिंग की इच्छा पर काबू रखें.
इस तकनीक को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. कई लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग रोकने का यह सबसे असरदार तरीका है, क्योंकि मामूली जुर्माने से लोग नहीं सुधरते. कुछ लोग इसे प्राइवेसी (निजता) का उल्लंघन मान रहे हैं. उनका तर्क है कि अगर सेंसर गलती से एक्टिव हो गया, तो किसी निर्दोष व्यक्ति को शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है.
