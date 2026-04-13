ये है ईरान की कोडेड धमकी 'ΔO_BSOH>0', जानें क्या है इसका अर्थ, ट्रंप समझेंगे तो उड़ जाएंगे होश

Iran Coded Warning: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी के बाद, ईरान ने एक असामान्य संदेश के साथ जवाब दिया है.

Published date india.com Published: April 13, 2026 1:34 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
ये है ईरान की कोडेड धमकी 'ΔO_BSOH>0', जानें क्या है इसका अर्थ, ट्रंप समझेंगे तो उड़ जाएंगे होश
(photo credit X/mb_ghalibaf, for representation only)

Iran Coded Warning: अभी की बढ़ती कीमतों का मजा ले लीजिए. इस तथाकथित ‘नाकाबंदी’ के चलते, जल्द ही आप 4–5 डॉलर प्रति गैलन वाले पेट्रोल के दिनों को याद करके तरसेंगे. ΔO_BSOH>0 f(f(O))>f(O). ये अजीबोगरीब मैसेज ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ ने एक्स पर साझा किया है.

मोहम्मद बाघर गालिबफ ने पाकिस्तान में शांति वार्ता फेल होने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज में नाकेबंदी के बाद यह चेतावनी दी तो यूजर्स को समझ में ही नहीं आया कि ΔO_BSOH>0 f(f(O))>f(O)” का मतलब क्या है.

क्या है इस फॉर्मूले का अर्थ

एक्स यूजर्स ने बताया कि यह फॉर्मूला बताता है कि किसी नाकेबंदी पर तेल की कीमतें कैसे प्रतिक्रिया करती हैं. यहां, “O” का मतलब तेल की कीमतें हैं, और “BSOH” का मतलब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी है. पहले हिस्से का मतलब है कि अगर नाकेबंदी बढ़ती है, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी.

तेल-गैस के कुओं के रास्ते ‘पाताल’ से क्या निकल रहा? अमेरिका के पड़ोसी देश में आई मुसीबत, उड़ी वैज्ञानिकों की नींद

दूसरा हिस्सा दिखाता है कि इसका असर रुकने वाला नहीं है. समय के साथ यह असर और मजबूत होता जाता है. कीमतों में हर बढ़ोतरी के बाद दूसरी, और भी बड़ी बढ़ोतरी होती है. ये सप्लाई में रुकावट, शिपिंग की ज्यादा लागत और बाजार की प्रतिक्रियाओं की वजह से होता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

डिकोड ΔO_BSOH>0 f(f(O))>f(O)

  • O– तेल की कीमत
  • BSOH होर्मुज की नाकेबंदी
  • ΔOBSOH>0 = नाकेबंदी से तेल की कीमतें बढ़ती हैं.
  • f(f(O))>f(O) = दूसरे दौर का असर पहले दौर के असर से बुरा होता है.

सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक, ईरान के संदेश का अर्थ है कि नाकेबंदी से तेल की कीमतों में कोई साधारण, स्थिर बढ़ोतरी नहीं होगी. इससे महंगाई का एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा. ईरान यह कह रहा है कि नुकसान धीरे-धीरे बढ़ने के बजाय, हर कदम के साथ तेज़ी से बढ़ेगा.

गालिबफ ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें व्हाइट हाउस के पास पेट्रोल की कीमतें दिखाई गई हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नाकेबंदी लागू होती है, तो अमेरिकी जल्द ही मौजूदा ईंधन कीमतों को याद करेंगे.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि नाकेबंदी सोमवार को सुबह 10 बजे EDT, या ईरान में शाम 5.30 बजे शुरू होगी. यह ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने या जाने वाले सभी जहाजों पर लागू होगी, जिनमें अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के जहाज भी शामिल हैं.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.