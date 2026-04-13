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This Is Iran S Coded Threat O Bsoh 0 Out It Means

ये है ईरान की कोडेड धमकी 'ΔO_BSOH>0', जानें क्या है इसका अर्थ, ट्रंप समझेंगे तो उड़ जाएंगे होश

Iran Coded Warning: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी के बाद, ईरान ने एक असामान्य संदेश के साथ जवाब दिया है.

(photo credit X/mb_ghalibaf, for representation only)

Iran Coded Warning: अभी की बढ़ती कीमतों का मजा ले लीजिए. इस तथाकथित ‘नाकाबंदी’ के चलते, जल्द ही आप 4–5 डॉलर प्रति गैलन वाले पेट्रोल के दिनों को याद करके तरसेंगे. ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O). ये अजीबोगरीब मैसेज ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ ने एक्स पर साझा किया है.

मोहम्मद बाघर गालिबफ ने पाकिस्तान में शांति वार्ता फेल होने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज में नाकेबंदी के बाद यह चेतावनी दी तो यूजर्स को समझ में ही नहीं आया कि “ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O)” का मतलब क्या है.



क्या है इस फॉर्मूले का अर्थ

एक्स यूजर्स ने बताया कि यह फॉर्मूला बताता है कि किसी नाकेबंदी पर तेल की कीमतें कैसे प्रतिक्रिया करती हैं. यहां, “O” का मतलब तेल की कीमतें हैं, और “BSOH” का मतलब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी है. पहले हिस्से का मतलब है कि अगर नाकेबंदी बढ़ती है, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी.

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दूसरा हिस्सा दिखाता है कि इसका असर रुकने वाला नहीं है. समय के साथ यह असर और मजबूत होता जाता है. कीमतों में हर बढ़ोतरी के बाद दूसरी, और भी बड़ी बढ़ोतरी होती है. ये सप्लाई में रुकावट, शिपिंग की ज्यादा लागत और बाजार की प्रतिक्रियाओं की वजह से होता है.

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डिकोड ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O)

O – तेल की कीमत

BSOH – होर्मुज की नाकेबंदी

ΔOBSOH>0 = नाकेबंदी से तेल की कीमतें बढ़ती हैं.

f(f(O))>f(O) = दूसरे दौर का असर पहले दौर के असर से बुरा होता है.

सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक, ईरान के संदेश का अर्थ है कि नाकेबंदी से तेल की कीमतों में कोई साधारण, स्थिर बढ़ोतरी नहीं होगी. इससे महंगाई का एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा. ईरान यह कह रहा है कि नुकसान धीरे-धीरे बढ़ने के बजाय, हर कदम के साथ तेज़ी से बढ़ेगा.

همراهان من در این پرواز#Minab168 pic.twitter.com/xvXmDlSDiF — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026

गालिबफ ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें व्हाइट हाउस के पास पेट्रोल की कीमतें दिखाई गई हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नाकेबंदी लागू होती है, तो अमेरिकी जल्द ही मौजूदा ईंधन कीमतों को याद करेंगे.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि नाकेबंदी सोमवार को सुबह 10 बजे EDT, या ईरान में शाम 5.30 बजे शुरू होगी. यह ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने या जाने वाले सभी जहाजों पर लागू होगी, जिनमें अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के जहाज भी शामिल हैं.