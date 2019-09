इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए वैश्विक निवेशकों को लुभाने के लिए बेली डांस का सहारा लेना शुरू किया है. अभी हाल ही में निवेशकों को लुभाने के लिए बेली डांस का आयोजन किया गया था. बेली डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें महिलाएं डांस करती नजर आ रही हैं. ट्विटर पर कई लोगों ने इसे लेकर प्रतिक्रियाएं दी हैं. पाकिस्तान की कुछ स्थानीय मीडिया वेबसाइट और ट्विटराती ने इसे ‘नया पाकिस्तान’ करार दिया.

इस पर कई पाकिस्‍तानियों ने सोशल मीडिया में सवाल उठाते नजर आए. एक यूजर ने पूछा कि अगर अर्थव्यवस्था इससे भी खस्ताहाल हुई तो क्या निर्वस्त्र डांस करावाएंगे. एक यूजर ने ट्वीट किया, “पाकिस्तान अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को बेली डांसर से मजबूत करना चाहता है. इसके बाद क्या होगा..बचा-बाजी?”

अजरबैजान की राजधानी बाकू में सरहद चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा चार से आठ सितंबर तक आयोजित खैबर पख्तूनख्वा निवेश अवसर समारोह में विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए अन्य गतिविधियों के अलावा बेली डांस का आयोजन किया गया.

