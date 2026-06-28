अपनी जमीन 3000 गुना बड़ा है ये समुद्री देश! अगर हिंद महासागर में भारत को बढ़ानी है ताकत, तो क्यों चाहिए 'सेशेल्स' जैसा दोस्त?- Explained

Seychelles: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के दौरे पर हैं, जहां वे देश की संसद को संबोधित करेंगे. अपनी भौगोलिक स्थिति, विशाल समुद्री अधिकार क्षेत्र और भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा नीतियों में अपनी भूमिका के कारण सेशेल्स भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 28, 2026, 2:08 PM IST
अपनी जमीन 3000 गुना बड़ा है ये समुद्री देश! अगर हिंद महासागर में भारत को बढ़ानी है ताकत, तो क्यों चाहिए 'सेशेल्स' जैसा दोस्त?- Explained
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के दौरे पर हैं. (photo credit, IANS)

  • सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है
  • सेशेल्स से होकर दुनिया का लगभग 80% समुद्री तेल व्यापार होता है
  • ज़मीनी हिस्सा छोटा है, लेकिन समुद्री इलाका बड़ा है़
  • कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) में सेशेल्स की सदस्यता है

Seychelles: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तीन दिवसीय यात्रा पर सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे हैं. पीएम मोदी ने विक्टोरिया स्थित स्टेट हाउस में सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच इस द्वीपीय देश के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है.

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भारत के लिए सेशेल्स क्यों महत्वपूर्ण है? तीन बड़े कारण

  1. भारतीय विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है और उन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर स्थित है जो फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण एशिया को जोड़ते हैं.
  2. सेशेल्स ‘समुद्री संचार मार्गों’ (SLOCs) की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक भागीदार है, जिनसे होकर दुनिया का लगभग 80% समुद्री तेल व्यापार होता है.
  3. इस द्वीप समूह का ज़मीनी हिस्सा छोटा है, लेकिन इसका ‘अनन्य आर्थिक क्षेत्र’ (EEZ) लगभग 1.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन’ (EEZ) 13 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है. जो इसके जमीनी इलाके का लगभग 3,000 गुना है.

सेशेल्स की ताकत और संसाधन

सेशेल्स को विशाल समुद्री क्षेत्रों, मछली पकड़ने के क्षेत्रों और समुद्र तल के संसाधनों पर नियंत्रण मिलता है, जो इसे क्षेत्रीय शासन के लिए एक “महत्वपूर्ण समुद्री देश” (maritime pivot state) बनाता है.

समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, नशीले पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी से निपटने में सेशेल्स एक महत्वपूर्ण भागीदार है.

सेशेल्स भारत की कैसे कर सकता है मदद

सेशेल्स गश्ती जहाजों, रडार सिस्टम और निगरानी विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है और “नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर” (सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले प्रमुख देश) के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है.

कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का सदस्य भी है सेशल्स

कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) में सेशेल्स की सदस्यता एक लघु-बहुपक्षीय समुद्री ढांचे को मजबूत करती है जो भारत को श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस जैसे अन्य द्वीपीय देशों से जोड़ता है, जिससे क्षेत्रीय खतरों का सामूहिक रूप से सामना करना आसान हो जाता है.

सेशेल्स में भारतवंशियों का बोलबाला

भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, सेशेल्स में भारतीय समुदाय 250 साल से है. अब यह प्रवासी समुदाय देश की छोटी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बन गया है. दावा है कि सेशेल्स में लगभग हर आठ में से एक व्यक्ति भारतीय मूल का है.

सिर्फ 1.2 लाख है आबादी

लगभग 1,20,000 की कुल आबादी में, सेशेल्स की नागरिकता वाले भारतीय मूल के लगभग 6,000 लोग (PIOs) और 9,000 से ज़्यादा अनिवासी भारतीय (NRIs) हैं. इन समूहों को मिलाकर भारतीय मूल के 15,000 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं.

भारतीय समुदाय कई अलग-अलग चरणों में सेशेल्स में बसा

पहले निवासी (1770) पांच भारतीयों का पहला दर्ज समूह 1770 में बागान श्रमिकों के तौर पर फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों और अफ्रीकी गुलामों के साथ पहुंचा और इन द्वीपों के सबसे पहले निवासियों में शामिल हुआ.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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