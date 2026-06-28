अपनी जमीन 3000 गुना बड़ा है ये समुद्री देश! अगर हिंद महासागर में भारत को बढ़ानी है ताकत, तो क्यों चाहिए 'सेशेल्स' जैसा दोस्त?- Explained

Seychelles: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तीन दिवसीय यात्रा पर सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे हैं. पीएम मोदी ने विक्टोरिया स्थित स्टेट हाउस में सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच इस द्वीपीय देश के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है.
सेशेल्स को विशाल समुद्री क्षेत्रों, मछली पकड़ने के क्षेत्रों और समुद्र तल के संसाधनों पर नियंत्रण मिलता है, जो इसे क्षेत्रीय शासन के लिए एक “महत्वपूर्ण समुद्री देश” (maritime pivot state) बनाता है.
समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, नशीले पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी से निपटने में सेशेल्स एक महत्वपूर्ण भागीदार है.
सेशेल्स गश्ती जहाजों, रडार सिस्टम और निगरानी विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है और “नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर” (सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले प्रमुख देश) के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है.
कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) में सेशेल्स की सदस्यता एक लघु-बहुपक्षीय समुद्री ढांचे को मजबूत करती है जो भारत को श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस जैसे अन्य द्वीपीय देशों से जोड़ता है, जिससे क्षेत्रीय खतरों का सामूहिक रूप से सामना करना आसान हो जाता है.
भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, सेशेल्स में भारतीय समुदाय 250 साल से है. अब यह प्रवासी समुदाय देश की छोटी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बन गया है. दावा है कि सेशेल्स में लगभग हर आठ में से एक व्यक्ति भारतीय मूल का है.
लगभग 1,20,000 की कुल आबादी में, सेशेल्स की नागरिकता वाले भारतीय मूल के लगभग 6,000 लोग (PIOs) और 9,000 से ज़्यादा अनिवासी भारतीय (NRIs) हैं. इन समूहों को मिलाकर भारतीय मूल के 15,000 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं.
पहले निवासी (1770) पांच भारतीयों का पहला दर्ज समूह 1770 में बागान श्रमिकों के तौर पर फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों और अफ्रीकी गुलामों के साथ पहुंचा और इन द्वीपों के सबसे पहले निवासियों में शामिल हुआ.
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