बीते कुछ घंटों से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. ये तस्वीर किसी आम इंसान की नहीं है.अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) की इस तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खिंच लिया है. ट्रम्प की एक फोटोशॉप्ड तस्वीर (Photoshopped Photo Of Donald Trump) है जिसमें वो शर्टलेस नजर आ रहे है. इस डॉक्टर्ड फोटो को ट्रम्प ने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से पोस्ट किया है मगर इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने कुछ नहीं लिखा. बताया जा रहा है यह फोटो किसी फिल्म के ‘रॉकी’ नाम के किरदार का है. एक बॉक्सर के रूप में ट्रम्प की इस तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में भी कदम रख लिया है.

ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रम्प ने इस फोटो को मंगलवार रात फ्लोरिडा में अपनी एक अभिनयन रैली के बाद पोस्ट किया है. इस रैली में अपने बयान के बाद और उसे सिद्ध करने के लिए ट्रम्प ने यह फैसला लिया. वाल्टर रीड मेडिकल सेंटर में एक अघोषित यात्रा के बाद यह विषय चर्चा का केंद्र बन गया. लोगों ने ये कयास लगाना शुरू किया कि ट्रम्प की तबियत खराब चल रही है. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात को नकारते हुए कहा कि वो ठीक है.

ट्रम्प ने फ्लोरिडा में हुई अपनी रैली में यह बताया कि वो जब अस्पताल पहुंचे तब डॉक्टर्स ने उनसे शर्ट उतारने के लिए कहा और बोला “हमे अपनी भव्य छाती दिखाइए, हमने पहले कभी ऐसी चौड़ी छाती नहीं देखी है.” इसी गहमा गहमी के बीच ट्रम्प के इस फोटो ने ट्विटर पर हंगामा खड़ा कर दिया है. लोगों ने जम कर उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया.

