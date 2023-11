Washington DC और पेरिस में हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी, Gaza में Ceasefire की मांग

इजराइल की सेना द्वारा हमास के खिलाफ हमले तेज करने के बाद हजारों प्रदर्शनकारी गाजा में युद्धविराम की मांग करते हुए वाशिंगटन डीसी के बाहर प्रदर्शन किया. वाशिंगटन डीसी के सामने प्रदर्शन करते हुए लोगों की मांग है कि अमेरिका गाजा में युद्धविराम के लिए इजरायल पर दबाव डाले. वहीं, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन और अन्य यूरोपीय शहरों में फलस्तीनी समर्थक हजारों लोगों में गाजा में इजराइली बमबारी रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. ये प्रदर्शन इजराइल-हमास युद्ध में हताहतों की बढ़ती संख्या और गहराते मानवीय संकट को लेकर यूरोप के खासकर उन देशों में बढ़ रहे असंतोष को दर्शाता है, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है.

गाजा में हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजराइल-हमास युद्ध में मारे गए फलस्तीनियों की संख्या बढ़कर 9,448 हो गई है. गाजा में 24,173 और वेस्ट बैंक में 2,200 फलस्तीनी घायल हुए है. इजराइल में 1,400 से अधिक लोगों की मौत हुई है. इनमें से अधिकतर लोगों की मौत सात अक्टूबर को हमास के शुरुआती हमले में हुई. इसी हमले के बाद से यह युद्ध शुरू हुआ है. इन हमलों में करीब 2,50,000 इजराइली और गाजा में 15 लाख से अधिक फलस्तीनी विस्थापित हुए हैं. इसके अलावा गाजा में कम से कम 241 लोगों को बंधक बनाया गया है.

#WATCH | Thousands of protesters gathered to march down the streets of Washington DC calling for a ceasefire in Gaza after Israel’s military intensified its assault against Hamas.

