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फट सकते हैं दुनिया के हजारों सोए ज्वालामुखी, 10 हजार साल की नींद भी इनके मरने की गारंटी नहीं- नए शोध में खुलासा

Volcanoes: एक ज्वालामुखी जो फटने से पहले 1,00,000 से ज्यादा सालों तक शांत रहा, वह हमारी इस समझ को बदल रहा है कि ज्वालामुखी को कब 'सक्रिय' या 'विलुप्त' माना जाना चाहिए.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 7, 2026, 1:03 PM IST
फट सकते हैं दुनिया के हजारों सोए ज्वालामुखी, 10 हजार साल की नींद भी इनके मरने की गारंटी नहीं- नए शोध में खुलासा
(photo credit AI, for representation only)

Volcanoes: दुनिया में हजारों ऐसे ज्वालामुखी हैं, जिनमें हजारों साल से विस्फोट नहीं हुआ है. वैज्ञानिकों इन्हें शांत ज्वालामुखियों की श्रेणी में रखा हुआ था. लगभग 10,000 सालों से शांत ज्वालामुखी को विलुप्त’ माना जाता है. ये वे ज्वालामुखी हैं, जिनमें होलोसीन’ (Holocene) की शुरुआत के बाद से (लगभग 11,700 साल) नहीं विस्फोट नहीं हुआ है. एक नई ज्वालामुखी घटना ने वैज्ञानिकों की इन परिभाषाओं को बदल दिया है.

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मेथाना ज्वालामुखी का विस्फोट

लाइव साइंस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रीस में एथेंस के पास मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी ‘मेथाना’ (Methana) के विश्लेषण से हाल ही में पता चला है कि यह ज्वालामुखी फिर से सक्रिय होने से पहले लगभग 1,10,000 सालों तक शांत रहा था. इसी कारण ज्वालामुखी को ‘विलुप्त’ मानने की मौजूदा परिभाषा पर सवाल उठा रहे थे.

क्या बोले शोधकर्ता

स्विट्जरलैंड में ईटीएच ज्यूरिख के ज्वालामुखी वैज्ञानिक और अध्ययन के सह-लेखक रजवान-गेब्रियल पोपा (Razvan-Gabriel Popa) ने कहा, मुख्य बात यह है कि हमारे आस-पास मौजूद विलुप्त ज्वालामुखी असल में शायद विलुप्त न हों. इसलिए शांत ज्वालामुखियों पर नजर रखनी चाहिए.

माउंट एटना पर शोध

नई रिसर्च से पता चला है कि माउंट एटना (Mount Etna) पृथ्वी पर किसी अन्य ज्वालामुखी जैसा नहीं है, बल्कि यह ‘एक नए प्रकार की ज्वालामुखी गतिविधि’ (volcanism) का प्रतिनिधित्व करता है.

1,68,000 साल के अंतर पर विस्फोट

‘साइंस एडवांसेज’ (Science Advances) जर्नल में 22 अप्रैल को प्रकाशित एक अध्ययन में, पोपा और उनके सहयोगियों ने ज्वालामुखी के आस-पास की चट्टानों में मौजूद ज़िरकॉन क्रिस्टल (zircon crystals) की डेटिंग और केमिस्ट्री का विश्लेषण करके मेथाना के इतिहास का पुनर्निर्माण किया. ये क्रिस्टल अलग-अलग विस्फोटों के दौरान बाहर निकले थे. 7,00,000 सालों की ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान 31 बार विस्फोट हुए और एक लंबा समय ऐसा भी था जब यह शांत रहा। इस दौरान, ज्वालामुखी अपना मैग्मा भंडार बना रहा था और बाद में, लगभग 1,68,000 साल पहले इसमें ज़ोरदार विस्फोट हुआ.

अन्य जागे ज्वालामुखी

  • ईरान का ताफतान ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है
  • यह ज्वालामुखी 7,00,000 साल बाद सक्रिय हुआ है
  • 30,000 साल पहले रोमानिया में सिओमादुल (Ciomadul) में विस्फोट
  • 2019 की एक स्टडी में पाया गया कि ज्वालामुखी के नीचे अभी भी मैग्मा मौजूद है

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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