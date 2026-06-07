फट सकते हैं दुनिया के हजारों सोए ज्वालामुखी, 10 हजार साल की नींद भी इनके मरने की गारंटी नहीं- नए शोध में खुलासा

Volcanoes: दुनिया में हजारों ऐसे ज्वालामुखी हैं, जिनमें हजारों साल से विस्फोट नहीं हुआ है. वैज्ञानिकों इन्हें शांत ज्वालामुखियों की श्रेणी में रखा हुआ था. लगभग 10,000 सालों से शांत ज्वालामुखी को ‘विलुप्त’ माना जाता है. ये वे ज्वालामुखी हैं, जिनमें ‘होलोसीन’ (Holocene) की शुरुआत के बाद से (लगभग 11,700 साल) नहीं विस्फोट नहीं हुआ है. एक नई ज्वालामुखी घटना ने वैज्ञानिकों की इन परिभाषाओं को बदल दिया है.
लाइव साइंस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रीस में एथेंस के पास मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी ‘मेथाना’ (Methana) के विश्लेषण से हाल ही में पता चला है कि यह ज्वालामुखी फिर से सक्रिय होने से पहले लगभग 1,10,000 सालों तक शांत रहा था. इसी कारण ज्वालामुखी को ‘विलुप्त’ मानने की मौजूदा परिभाषा पर सवाल उठा रहे थे.
स्विट्जरलैंड में ईटीएच ज्यूरिख के ज्वालामुखी वैज्ञानिक और अध्ययन के सह-लेखक रजवान-गेब्रियल पोपा (Razvan-Gabriel Popa) ने कहा, मुख्य बात यह है कि हमारे आस-पास मौजूद विलुप्त ज्वालामुखी असल में शायद विलुप्त न हों. इसलिए शांत ज्वालामुखियों पर नजर रखनी चाहिए.
नई रिसर्च से पता चला है कि माउंट एटना (Mount Etna) पृथ्वी पर किसी अन्य ज्वालामुखी जैसा नहीं है, बल्कि यह ‘एक नए प्रकार की ज्वालामुखी गतिविधि’ (volcanism) का प्रतिनिधित्व करता है.
‘साइंस एडवांसेज’ (Science Advances) जर्नल में 22 अप्रैल को प्रकाशित एक अध्ययन में, पोपा और उनके सहयोगियों ने ज्वालामुखी के आस-पास की चट्टानों में मौजूद ज़िरकॉन क्रिस्टल (zircon crystals) की डेटिंग और केमिस्ट्री का विश्लेषण करके मेथाना के इतिहास का पुनर्निर्माण किया. ये क्रिस्टल अलग-अलग विस्फोटों के दौरान बाहर निकले थे. 7,00,000 सालों की ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान 31 बार विस्फोट हुए और एक लंबा समय ऐसा भी था जब यह शांत रहा। इस दौरान, ज्वालामुखी अपना मैग्मा भंडार बना रहा था और बाद में, लगभग 1,68,000 साल पहले इसमें ज़ोरदार विस्फोट हुआ.
अन्य जागे ज्वालामुखी
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