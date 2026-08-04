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78 साल से समुद्र की गहराई में छिपा था 'घोस्ट शिप', तीन रोबोट ने मिलकर सिर्फ 24 घंटे में ढूंढ निकाला

78 साल तक समुद्र की गहराई में छिपा रहा यह युद्धपोत, लेकिन तीन रोबोटों ने सिर्फ 24 घंटे में उसका रहस्य दुनिया के सामने ला दिया.

Written by: Nandan Singh
Updated: August 4, 2026, 9:38 AM IST
Ghost Ship
रोबोट ने किया कमाल. (Photo/Meta AI)
  • 78 साल बाद मिल गया अमेरिकी युद्धपोत
  • तीन आधुनिक रोबोटों ने खोजा
  • 24 घंटे में ही पा ली सफलता
  • कई और रहस्य सुलझने की संभावना

प्रशांत महासागर की गहराई में 78 साल से गायब एक अमेरिकी युद्धपोत USS Stewart (DD-224) को आखिरकार खोज लिया गया है. यह जहाज करीब 3,500 फीट नीचे समुद्र की तलहटी में मिला. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पानी के भीतर काम करने वाले तीन आधुनिक रोबोटों ने सिर्फ 24 घंटे में 49 वर्ग मील इलाके की तलाश कर इस ऐतिहासिक जहाज का पता लगा लिया. यह खोज दिखाती है कि नई तकनीक और पुराने रिकॉर्ड मिलकर बड़े से बड़े रहस्य भी सुलझा सकते हैं. यह जहाज उत्तरी कैलिफोर्निया से करीब 30 मील दूर कॉर्डेल बैंक नेशनल मरीन सैंक्चुअरी में समुद्र की करीब 3,500 फीट गहराई में मिला. लगभग 314 फीट लंबे इस युद्धपोत का बड़ा हिस्सा अब भी सुरक्षित है और यह समुद्र की तलहटी पर लगभग सीधा खड़ा है. इस खोज अभियान में Ocean Infinity, Air/Sea Heritage Foundation, SEARCH, NOAA के Office of National Marine Sanctuaries और Naval History and Heritage Command ने मिलकर काम किया.

अनोखी कहानी

earth.com में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, USS Stewart ने सितंबर 1920 में अमेरिकी नौसेना में सेवा शुरू की थी. फरवरी 1942 में ‘बैटल ऑफ बाडुंग स्ट्रेट’ के दौरान यह क्षतिग्रस्त हो गया और मरम्मत के लिए जावा ले जाया गया. मरम्मत के दौरान हुई एक दुर्घटना के कारण जहाज वहीं फंस गया. जापानी सेना के आगे बढ़ने पर अमेरिकी सैनिकों ने इसे निष्क्रिय कर डुबोने की कोशिश की, लेकिन बाद में जापान ने इसे समुद्र से बाहर निकालकर मरम्मत की और Patrol Boat No. 102 के रूप में अपनी नौसेना में शामिल कर लिया. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के पायलटों ने जब इस अमेरिकी डिजाइन वाले जहाज को जापानी बेड़े के साथ देखा तो इसे Ghost Ship of the Pacific कहा जाने लगा. युद्ध समाप्त होने के बाद यह जहाज फिर अमेरिका के नियंत्रण में आया, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब थी कि 24 मई 1946 को कैलिफोर्निया के तट के पास नौसेना ने इसे अभ्यास के दौरान निशाना बनाकर डुबो दिया.

कैसे मिली सही लोकेशन

खोज अभियान में लगभग 20-20 फीट लंबे तीन HUGIN 6000 अंडरवॉटर रोबोटों का इस्तेमाल किया गया. इन रोबोटों में हाई-रिजॉल्यूशन सोनार और मल्टीबीम इको साउंडर लगे थे, जिनकी मदद से समुद्र की तलहटी का विस्तृत नक्शा तैयार किया गया. तीनों रोबोटों ने एक साथ काम करते हुए 24 घंटे में लगभग 49 वर्ग मील क्षेत्र की स्कैनिंग की. दिलचस्प बात यह रही कि जहाज अपने अनुमानित डूबने वाले स्थान से चार मील के भीतर ही मिल गया. विशेषज्ञों के अनुसार, पुराने नौसैनिक रिकॉर्ड और लॉगबुक ने खोज का दायरा पहले ही काफी सीमित कर दिया था, जिससे आधुनिक तकनीक को सही दिशा मिली.

USS Stewart Discovered

(इंफोग्राफिक:notebooklm)

समुद्री जीवन के लिए भी अहम खोज

शुरुआती सोनार तस्वीरों से पता चला कि जहाज किसी मलबे के ढेर में नहीं बदला, बल्कि लगभग सीधा खड़ा हुआ है. बाद में कैमरे से लैस रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल (ROV) ने इसकी पुष्टि की. जहाज पर 1946 की गोलाबारी के निशान, जापानी दौर में किए गए बदलाव और वर्षों से जमा समुद्री जीव दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी मूल संरचना अभी भी काफी स्पष्ट है. शोधकर्ताओं का मानना है कि यह अमेरिकी ‘फोर-स्टैकर’ श्रेणी के सबसे अच्छी तरह संरक्षित विध्वंसक जहाजों में से एक हो सकता है. अब यह जहाज गहरे समुद्र में रहने वाले केकड़ों, मछलियों और अन्य जीवों के लिए नया आवास भी बन चुका है.

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह खोज केवल एक ऐतिहासिक युद्धपोत मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आधुनिक रोबोटिक तकनीक, पुरालेखों में मौजूद ऐतिहासिक जानकारी और वैज्ञानिक शोध मिलकर समुद्र की गहराइयों में छिपे इतिहास को सामने ला सकते हैं.

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About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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