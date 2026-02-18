अंटार्कटिका में पिघल रहा है ये विशालकाय ग्लेशियर, दुनिया पर मंडराया डूम्सडे नाम का खतरा; जानिए पूरी डिटेल

Doomsday Glacier Antarctica: धरती के सबसे ठंडे इलाके अंटार्कटिका में एक विशाल ग्लेशियर है, जिसे आम तौर पर “डूम्सडे ग्लेशियर” कहा जाता है. इसका असली नाम Thwaites Glacier है यह पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित है और अमुंडसेन सागर में जाकर मिलता है. इसको लेकर कहा जा रहा है की ये अब तेजी से पिघल रहा है. ये इंसानों से बहुत दूर है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह तेजी से पिघलता रहा, तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा और समंदर किनारे बसे शहरों के लिए खतरा पैदा हो सकता है.

थ्वाइट्स ग्लेशियर कहां स्थित है?

यह पश्चिमी अंटार्कटिका के अमुंडसेन सागर क्षेत्र में स्थित है.

इसकी चौड़ाई लगभग 120 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे चौड़े ग्लेशियरों में से एक बनाती है.

इसका आकार लगभग ग्रेट ब्रिटेन के बराबर माना जाता है.

यह पश्चिम अंटार्कटिक आइस शीट की बड़ी मात्रा में बर्फ को समुद्र में पहुंचाता है.

इसके आगे एक तैरता हुआ बर्फीला हिस्सा (आइस शेल्फ) है, जो समुद्र के पानी पर तैरता है.

यह आइस शेल्फ पीछे की भारी बर्फ को सहारा देता है और उसकी रफ्तार कम करता है.

अगर यह तैरता हुआ हिस्सा कमजोर पड़ जाए, तो अंदर की बर्फ तेजी से समुद्र की ओर बढ़ने लगती है.

“डूम्सडे ग्लेशियर” क्यों कहा जाता है?

वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह ग्लेशियर तेजी से बर्फ खो रहा है.

अगर यह पूरी तरह पिघल जाए, तो समुद्र का स्तर आधा मीटर से ज्यादा बढ़ सकता है.

यह आसपास के अन्य ग्लेशियरों को भी स्थिर रखने में मदद करता है.

अगर यह ज्यादा टूटे या पीछे हटे, तो दूसरे ग्लेशियर भी अस्थिर हो सकते हैं.

इसी संभावित खतरे के कारण इसे “डूम्सडे ग्लेशियर” कहा जाने लगा.

यह नाम डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के बड़े खतरे को समझाने के लिए दिया गया है.

थ्वाइट्स इतना कमजोर क्यों है?

थ्वाइट्स ग्लेशियर की स्थिति इसे कमजोर बनाती है इसका एक बड़ा हिस्सा ऐसी चट्टान पर टिका है जो अंदर की ओर ढलान लिए हुए है समुद्र का गर्म पानी नीचे से बर्फ को पिघलाता है जहां से ग्लेशियर जमीन छोड़कर तैरना शुरू करता है, उसे ग्राउंडिंग लाइन कहते हैं

जब यह रेखा अंदर की ओर खिसकती है, तो ज्यादा बर्फ गर्म पानी के संपर्क में आती है और तेजी से पिघलती है इससे पिघलने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि समुद्र के नीचे से गर्म पानी एक रास्ते से ग्लेशियर तक पहुंच रहा है, जिससे उसका तैरता हिस्सा कमजोर हो रहा है

भविष्य पर असर और सच क्या है?

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्लेशियर अचानक रातों-रात नहीं टूटेगा खतरा धीरे-धीरे बढ़ने वाला है, जो कई दशकों या सदियों तक चल सकता है अगर यह ज्यादा पिघलता है, तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा इससे तटीय इलाकों में बाढ़, जमीन का कटाव और खारे पानी की समस्या बढ़ सकती है मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क और शंघाई जैसे शहरों को एक समय के बाद खतरा हो सकता है.