TikTok Ban News: अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप प्रशासन को झटका लगा है. अमेरिकी संघीय जज ने चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक (TikTok) पर बैन लगाने के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है. न्यूज एजेंसी ANI ने अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी है. बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने ऐप स्टोर से TikTok को डाउनलोड करने से रोकने के आदेश दिये थे.

A federal judge blocks US President Donald Trump's order barring TikTok from mobile app stores: US media

— ANI (@ANI) September 28, 2020