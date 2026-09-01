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दुनिया के सबसे मशहूर चौराहे टाइम्स स्क्वायर पर चाकूबाजी, महिला हमलावर समेत 2 की मौत, एक घायल

Times Square: न्यूयॉर्क सिटी में सोमवार को टाइम्स स्क्वायर के बीचों-बीच चाकू से हमला करने वाली एक महिला को पुलिस ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: September 1, 2026, 7:53 AM IST
दुनिया के सबसे मशहूर चौराहे टाइम्स स्क्वायर पर चाकूबाजी, महिला हमलावर समेत 2 की मौत, एक घायल
पुलिस वालों ने महिला को टेज़र (इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला हथियार) मारा, लेकिन जब वह उनकी तरफ़ झपटी, तो पुलिस वालों ने उसे गोली मार दी. (photo credit, IANS, for representation only)

Times Square: न्यूयॉर्क सिटी में सोमवार यानी एक सितंबर को टाइम्स स्क्वायर के बीचों-बीच एक महिला हमलावर ने लोगों पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य शख्स घायल हो गया. बाद में पुलिस की गोली से हमलावर भी मारी गई. अधिकारियों ने महिला का हथियार बरामद कर लिया गया है. ये बड़े किचेन नाइफ हैं.

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कब और कैसे हुआ हमला

‘न्यूयॉर्क पोस्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अज्ञात महिला ने मैनहट्टन के व्यस्त इलाके में वेस्ट 42वीं स्ट्रीट और सेवंथ एवेन्यू के चौराहे पर शाम 4:30 बजे से ठीक पहले एक महिला और एक पुरुष पर चाकू से हमला किया था. इसके बाद हमलावर उत्तर की ओर न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के सब-स्टेशन की तरफ भागी, जहां पुलिस ने उसे रोका और बाद में पुलिस की गोलियों से वह मारी गई.

एक वीडियो वायरल

घटनास्थल के वीडियो में महिला के दोनों हाथों में बड़े-बड़े चाकू दिखाई दे रहे हैं और आधा दर्जन एनवाईपीडी अधिकारी उसे घेरे हुए हैं. कुछ अधिकारियों ने अपने हथियार तान रखे हैं, जबकि पर्यटक डर से चिल्ला रहे हैं.

महिला ने गुलाबी टी-शर्ट, जींस पहनी थी और एक क्रॉस-बॉडी बैग लिया था. वीडियो में संदिग्ध महिला एक अधिकारी को उसकी ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है और एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके तुरंत बाद दो और गोलियां चलती हैं. महिला पुलिसकर्मियों की ओर फिर झपटती है, जिसके बाद अधिकारियों ने दो और बार गोली चलाई. वीडियो के आखिर में महिला ज़मीन पर पड़ी दिखती है. अधिकारी उसे सीपीआर देते हैं. महिला और जिन दो लोगों पर उसने हमला किया था, उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां संदिग्ध महिला और उसके शिकार बने लोगों में से एक – एक महिला पर्यटक – को मृत घोषित कर दिया गया.

महिला ने क्यों किया हमला

ABC 7 की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में इस घटना को चाकू दिखाकर लूटपाट की घटना बताया गया था, लेकिन अब अधिकारियों का मानना ​​है कि मानसिक रूप से परेशान महिला का हमला करने का कोई साफ़ मकसद नहीं था.

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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