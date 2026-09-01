दुनिया के सबसे मशहूर चौराहे टाइम्स स्क्वायर पर चाकूबाजी, महिला हमलावर समेत 2 की मौत, एक घायल

Times Square: न्यूयॉर्क सिटी में सोमवार यानी एक सितंबर को टाइम्स स्क्वायर के बीचों-बीच एक महिला हमलावर ने लोगों पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य शख्स घायल हो गया. बाद में पुलिस की गोली से हमलावर भी मारी गई. अधिकारियों ने महिला का हथियार बरामद कर लिया गया है. ये बड़े किचेन नाइफ हैं.
‘न्यूयॉर्क पोस्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अज्ञात महिला ने मैनहट्टन के व्यस्त इलाके में वेस्ट 42वीं स्ट्रीट और सेवंथ एवेन्यू के चौराहे पर शाम 4:30 बजे से ठीक पहले एक महिला और एक पुरुष पर चाकू से हमला किया था. इसके बाद हमलावर उत्तर की ओर न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के सब-स्टेशन की तरफ भागी, जहां पुलिस ने उसे रोका और बाद में पुलिस की गोलियों से वह मारी गई.
घटनास्थल के वीडियो में महिला के दोनों हाथों में बड़े-बड़े चाकू दिखाई दे रहे हैं और आधा दर्जन एनवाईपीडी अधिकारी उसे घेरे हुए हैं. कुछ अधिकारियों ने अपने हथियार तान रखे हैं, जबकि पर्यटक डर से चिल्ला रहे हैं.
महिला ने गुलाबी टी-शर्ट, जींस पहनी थी और एक क्रॉस-बॉडी बैग लिया था. वीडियो में संदिग्ध महिला एक अधिकारी को उसकी ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है और एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके तुरंत बाद दो और गोलियां चलती हैं. महिला पुलिसकर्मियों की ओर फिर झपटती है, जिसके बाद अधिकारियों ने दो और बार गोली चलाई. वीडियो के आखिर में महिला ज़मीन पर पड़ी दिखती है. अधिकारी उसे सीपीआर देते हैं. महिला और जिन दो लोगों पर उसने हमला किया था, उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां संदिग्ध महिला और उसके शिकार बने लोगों में से एक – एक महिला पर्यटक – को मृत घोषित कर दिया गया.
These are the knives recovered from the scene. pic.twitter.com/GvoOcSZ7Gj
— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 31, 2026
ABC 7 की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में इस घटना को चाकू दिखाकर लूटपाट की घटना बताया गया था, लेकिन अब अधिकारियों का मानना है कि मानसिक रूप से परेशान महिला का हमला करने का कोई साफ़ मकसद नहीं था.
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