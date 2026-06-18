अंतरिक्ष से कंट्रोल होंगी ट्रेन... चीन कर रहा इस तकनीक पर विचार, पर हैक हो गया सिस्टम तो क्या होगा?

Trains: चीन ट्रेन हादसे रोकने के लिए नई योजना पर विचार कर रहा है. बीजिंग में रेलवे रिसर्चर्स की एक टीम ने हादसे रोकने का एक समाधान सुझाया है. रेलवे के नर्वस सिस्टम (तंत्रिका तंत्र) को अंतरिक्ष में ले जाना. आइये जानते हैं कि चीन की यह नई कोशिश क्या है.
साउथ चाइना मॉर्निग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, मई में इंडस्ट्री जर्नल ‘रेलवे सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग’ में छपे एक पेपर में इस नई योजना के बारे में बताया गया है. यह स्पेस-बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है जो भविष्य में दुनिया के सबसे बड़े हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है.
2011 की गर्मियों की एक शाम, चीन के ग्रामीण इलाकों से गुजर रही दो तेज रफ्तार ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिससे वे मुड़े हुए मेटल और टूटे हुए शीशों के ढेर में बदल गईं और आग का गोला बन गईं. वेनझोउ हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई और लगभग 200 लोग घायल हो गए.
सरकारी जांच में पता चला कि यह हादसा बिजली गिरने की वजह से हुआ था, जिससे ट्रैक के किनारे लगा सर्किट खराब हो गया था. इससे ट्रेन कंट्रोल सेंटर को “दिखाई नहीं दे रही थी”, और सेंटर ने गलती से पीछे आ रही ट्रेन के लिए लाइन क्लियर कर दी. पेपर में साफ़ बताया गया है, वही टेक्नोलॉजी जो वेनझोउ हादसे जैसी घटनाओं को खत्म करने का वादा करती है.
डिजिटल दुनिया के नए तरह के खतरों को भी न्योता दे सकती है. आज के ट्रेन कंट्रोल सिस्टम हज़ारों किलोमीटर तक फैले ट्रैक-साइड बीकन, सिग्नल लैंप और रेडियो मास्ट पर निर्भर करते हैं. इन उपकरणों को लगाना महंगा है, इनका रखरखाव मुश्किल है और ये कुदरत के कहर का आसानी से शिकार हो सकते हैं. इसके अलावा अंतरिक्ष से अगर जमीन के रेल नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है तो इसकी हैकिंग का भी खतरा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें