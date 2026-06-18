अंतरिक्ष से कंट्रोल होंगी ट्रेन... चीन कर रहा इस तकनीक पर विचार, पर हैक हो गया सिस्टम तो क्या होगा?

Trains: चीन अपनी ट्रेनों के नेटवर्क के नियंत्रण तंत्र को स्पेस में ले जाना चाहता है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 18, 2026, 12:56 PM IST
अंतरिक्ष से कंट्रोल होंगी ट्रेन... चीन कर रहा इस तकनीक पर विचार, पर हैक हो गया सिस्टम तो क्या होगा?
चीन सुपरफॉस्ट ट्रेनों के नेटवर्क के नियंत्रण तंत्र को स्पेस में ले जाना चाहता है. (photo credit, AI)

  • चीन की ट्रेनें 350 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं
  • बीजिंग से शंघाई की दूरी 4.5 घंटों में कवर होती है
  • चीन में जी ट्रेनें, डी ट्रेन और सी ट्रेनें चलती है

Trains: चीन ट्रेन हादसे रोकने के लिए नई योजना पर विचार कर रहा है. बीजिंग में रेलवे रिसर्चर्स की एक टीम ने हादसे रोकने का एक समाधान सुझाया है. रेलवे के नर्वस सिस्टम (तंत्रिका तंत्र) को अंतरिक्ष में ले जाना. आइये जानते हैं कि चीन की यह नई कोशिश क्या है.

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स्पेस-बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम

साउथ चाइना मॉर्निग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, मई में इंडस्ट्री जर्नल ‘रेलवे सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग’ में छपे एक पेपर में इस नई योजना के बारे में बताया गया है. यह स्पेस-बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है जो भविष्य में दुनिया के सबसे बड़े हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है.

क्यों पड़ी चीन को इस तकनीक की जरूरत

2011 की गर्मियों की एक शाम, चीन के ग्रामीण इलाकों से गुजर रही दो तेज रफ्तार ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिससे वे मुड़े हुए मेटल और टूटे हुए शीशों के ढेर में बदल गईं और आग का गोला बन गईं. वेनझोउ हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई और लगभग 200 लोग घायल हो गए.

सरकारी जांच में पता चला कि यह हादसा बिजली गिरने की वजह से हुआ था, जिससे ट्रैक के किनारे लगा सर्किट खराब हो गया था. इससे ट्रेन कंट्रोल सेंटर को “दिखाई नहीं दे रही थी”, और सेंटर ने गलती से पीछे आ रही ट्रेन के लिए लाइन क्लियर कर दी. पेपर में साफ़ बताया गया है, वही टेक्नोलॉजी जो वेनझोउ हादसे जैसी घटनाओं को खत्म करने का वादा करती है.

क्यों इस तकनीक से जन्म लेंगे नए खतरे?

डिजिटल दुनिया के नए तरह के खतरों को भी न्योता दे सकती है. आज के ट्रेन कंट्रोल सिस्टम हज़ारों किलोमीटर तक फैले ट्रैक-साइड बीकन, सिग्नल लैंप और रेडियो मास्ट पर निर्भर करते हैं. इन उपकरणों को लगाना महंगा है, इनका रखरखाव मुश्किल है और ये कुदरत के कहर का आसानी से शिकार हो सकते हैं. इसके अलावा अंतरिक्ष से अगर जमीन के रेल नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है तो इसकी हैकिंग का भी खतरा है.

ट्रेनों के प्रकार

  1. जी-ट्रेनें : ये चीन की सबसे तेज़ ट्रेनें हैं जो 350 किमी/घंटा तक चलती हैं ।
  2. डी-ट्रेनें : ये लगभग 250 किमी/घंटा की गति से चलती हैं और लंबी या रात की यात्राओं के लिए उपयुक्त हैं
  3. सी-ट्रेनें (C-Trains): ये 200 किमी/घंटा की गति से चलने वाली अंतर-शहरी ट्रेनें हैं

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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