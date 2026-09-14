'AI को एलियन समझें...' दूसरा व्हिसल ब्लोअर वैज्ञानिक, नई चेतावनी

Artificial intelligence Threats: एक रिसर्च साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को नई एलियन प्रजाति के तौर पर देखा जाना चाहिए. मानना चाहिए कि ये इंसानों से बिल्कुल अलग है. इनके सोचने समझते का तरीका यानी वैल्यू भी इंसानों से अलग है और शायद इंसान इन्हें नियंत्रित करने में नाकाम हो जाएं.
डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हिसलब्लोअर जोश एंगल्स ने ये ये नई चेतावनी दी है. जोश एंगल्स ने गूगल डीप माइंड (Google DeepMind) की सेफ्टी टीम छोड़ दी है और एमईटीआर नाम की एक नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ गए हैं, जो AI से होने वाले खतरों पर रिसर्च कर रही है.
जोश एंगल्स ने कहा है कि AI में ‘इंसानियत के लिए बहुत बड़े खतरे’ पैदा करने की क्षमता है. उन्होंने चेतावनी दी, मुझे लगता है कि कुछ मामलों में इसे सिर्फ़ एक टेक्नोलॉजी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी दूसरी प्रजाति के तौर पर देखना बेहतर है जिसे हम लगभग जन्म दे रहे हैं. और यह सोचें कि जल्द ही हम धरती पर ऐसी चीजों (एंटिटीज) के साथ रहेंगे जो हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट होंगी. मुझे चिंता है कि अगर हम यह पक्का नहीं कर पाए कि वे हमारे भले के बारे में सोचें, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में इंसानों का कंट्रोल बना रहेगा.
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जोश एंगल्स ने कहा है कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक आर्टिफिशियल प्रजाति ‘इंसानियत को कमज़ोर’ कर सकती है. इससे पहले व्हिसलब्लोअर जैकब कॉक्सन ने चेतावनी दी कि AI कंपनियां हमारी ज़िंदगी के साथ जुआ खेल रही हैं.
कॉक्सन ने प्रमुख AI कंपनी एंथ्रोपिक छोड़ते हुए चेतावनी दी थी कि यह कंपनी और इसकी प्रतिद्वंद्वी OpenAI भविष्य के खतरे को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. पिछले हफ़्ते इंडस्ट्री के दूसरे लोगों ने अनुमान लगाया था कि अगले दशक में AI के हाथों सभी इंसानों के मारे जाने की 10 प्रतिशत संभावना है.
माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस की होड़ में सावधानी बरतने की जरूरत है.वउनका कहना है कि सुपरइंटेलिजेंस तभी सार्थक है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंसानों की सेवा करता रहे और इंसानों के नियंत्रण में रहे.
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