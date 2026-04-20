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'आबादी बढ़ाओ, लखपति बन जाओ...' 2.5 साल में पैदा किए इतने बच्चे, तो मिलेगा लाखों का इनाम, इस देश में आबादी बढ़ाओ योजना

Triple Baby Bonus: हांगकांग के बीस जोड़ों को कुल सात लाख रुपये का 'बेबी बोनस' मिला है. इन्होंने लगभग ढाई साल में तीन बच्चे पैदा किए हैं.

Published date india.com Updated: April 20, 2026 3:28 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
'आबादी बढ़ाओ, लखपति बन जाओ...' 2.5 साल में पैदा किए इतने बच्चे, तो मिलेगा लाखों का इनाम, इस देश में आबादी बढ़ाओ योजना
(photo credit AI, for representation only)

Triple Baby Bonus: हांगकांग के बीस जोड़ों को लगभग ढाई साल में तीन बच्चे पैदा करने के लिए, हर एक को कुल 7,700 डॉलर यानी करीब 7 लाख रुपये का ‘बेबी बोनस’ मिला है.

तीन साल की है ये सरकारी योजना

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तीन साल की इस सरकारी योजना के लिए 2.28 अरब हांगकांग डॉलर (Hong Kong Dollar) की भारी-भरकम राशि तय की गई थी. लेकिन, फरवरी तक 60 प्रतिशत से भी कम राशि बांटी गई है, जबकि अक्टूबर में यह योजना खत्म होने में अब छह महीने से कुछ ही ज़्यादा समय बचा है.

क्या है ये योजना

  • यह योजना, जो अक्टूबर 2023 में शुरू हुई है
  • बच्चा हांगकांग में ही पैदा हुआ होना चाहिए
  • यह योग्य माता-पिता को 20,000 हांगकांग डॉलर का बोनस देती है
  • माता-पिता में से कम से कम एक का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है
  • अब तक, 66,259 बच्चे इस बोनस के लिए योग्य पाए गए हैं

20 कपल क्यों हैं खास

सरकार ने कहा कि योजना शुरू होने के बाद से उसने लगभग 20 बैंक खातों में तीन बार बोनस दिया है, जिसका मतलब है कि 20 जोड़ों के सिर्फ दो साल और चार महीनों में तीन-तीन बच्चे पैदा हुए हैं.

तेजी से कम हो रही जन्म दर

सरकारी आंकड़ों से पता चला कि इस साल के पहले दो महीनों में शहर की रजिस्टर्ड जन्म दर, 2025 की इसी अवधि की तुलना में 20 प्रतिशत कम हो गई है. एक युवा समूह के नेता ने कहा कि यह गिरावट युवाओं के बीच बढ़ रही इस सोच को दिखाती है कि बच्चे पैदा करना उम्मीद और खुशी के बजाय तनाव और त्याग का जरिया है.

क्या है योजना का लक्ष्य

2024 की शुरुआत में जब फंडिंग के लिए मंजूरी मांगी गई, तो अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि यह योजना जन्म दर को 20 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है. यानी 2022 के लगभग 32,500 बच्चों से बढ़कर यह संख्या सालाना लगभग 39,000 तक पहुंच सकती है. लेकिन 2025 में केवल 31,100 बच्चों का जन्म हुआ, जिसने पिछले सबसे कम रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और यह संख्या सरकार की उम्मीदों से 20 प्रतिशत कम रही.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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