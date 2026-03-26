  • Hindi
  • World Hindi
  • Trump Claim Iran Supreme Leader Offer Rejected Us Iran War Tension Talks Update

ट्रंप बनेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर! जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा दावा

Middle East Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि ईरान के लोग उन्हें सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है. .

Published date india.com Published: March 26, 2026 7:03 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
trump statement news
trump statement news

Middle East Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि ईरान के लोग उन्हें अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके अनुसार, उन्हें यह पद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है. वाशिंगटन में एक रिपब्लिकन फंडरेजर कार्यक्रम में बोलते हुए, ट्रम्प ने अपने इस दावे पर भी दोगुना जोर दिया कि ईरान लगभग महीने भर से चल रहे युद्ध को समाप्त करना चाहता है, इस बात पर जोर देते हुए कि तेहरान के अधिकारी वाशिंगटन के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन घर पर विद्रोह के डर से इसे स्वीकार करने से डरते हैं.

ट्रंप ने ठुकराय प्रस्ताव

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका-इजरायल सैन्य अभियान में अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद तेहरान में नेतृत्व ने अनौपचारिक रूप से उन्हें ईरान का अगला सर्वोच्च नेता बनने का विचार दिया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. ट्रंप ने कहा कि, “ऐसा कोई देश नहीं रहा है जो ईरान के प्रमुख से कम इस पद को चाहता हो. हम उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से सुनते हैं. वे कहते हैं, ‘मुझे यह नहीं चाहिए. हम आपको अगला सर्वोच्च नेता बनाना चाहते हैं. नहीं, धन्यवाद. मुझे यह नहीं चाहिए. ” ट्रंप ने यह बात नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेसनल कमेटी (एनआरसीसी) फंडरेजिंग डिनर में कही.

ये भी पढ़े: अमेरिका, ब्रिटेन ना ही UAE या ईरान! होर्मुज स्ट्रेट पर पहले किसका था कब्जा? नाम जानकर लगा सकता है झटका!

इनकार के बावजूद ईरान कर रहा है बात

ईरान ने मोजताबा खामेनेई को उनके पिता, पूर्व अयातुल्ला, अली खामेनेई की हत्या के बाद उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया था. ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि तेहरान के इनकार के बावजूद अधिकारी युद्ध को समाप्त करने के लिए वाशिंगटन के साथ बातचीत कर रहा है. उन्होंने कहा कि “वे बातचीत कर रहे हैं, वैसे, और वे इतनी बुरी तरह से एक सौदा करना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको अपने ही लोग मारे देंगे. उन्हें यह भी डर है उनको हम मार सकते हैं.

ईरान का पलटवार

व्हाइट हाउस ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ईरान के साथ शांति वार्ता जारी है, यहां तक कि तेहरान ने सार्वजनिक रूप से अमेरिकी प्रस्तावों को खारिज कर दिया और मध्य पूर्व और वैश्विक बाजारों में तबाही मचाने वाले संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपनी खुद की नई शर्तें जारी कीं. एक सरकारी प्रेस टीवी के अनुसार, तेहरान की शर्तों में गारंटी की मांग की गई है कि अमेरिका और इजरायल अपने हमलों को फिर से शुरू नहीं करेंगे, युद्ध के नुकसान के लिए मुआवजा और होर्मुज के जलडमरूमध्य पर अपने अधिकार को मान्यता नहीं देंगे.

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.