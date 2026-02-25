  • Hindi
'ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हुआ', ट्रंप ने किया था ये दावा, फिर क्यों करने जा रहे तेहरान पर हमला? 5 बड़े कारण

Iran Attack: अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार आए और तेहरान में हुए प्रदर्शनों ने ट्रंप को हमले की एक और वजह दे दी है.

Iran Attack: अमेरिका ने 22 जून 2025 को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे. तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार यह दावा किया कि एयरस्ट्राइक ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है. अब 8 महीने से कम समय बाद फिर ट्रंप ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर हमला करने की बात कर रहे हैं. आइये समझते हैं कि ऐसा क्यों है?

भविष्य में ईरान से परमाणु खतरा

सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में ट्रंप प्रशासन ने बार-बार ईरान के संभावित परमाणु खतरे का जिक्र किया है, साथ ही अगर तेहरान डील नहीं करता है तो सैन्य हमले की बात भी कही है. वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने पिछले हफ्ते फॉक्स न्यूज को बताया, यहां हमारी मेन दिलचस्पी यह है कि हम नहीं चाहते कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन मिले ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा, उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते. यह बहुत साधारण है.

 क्या ईरान ने फिर से खड़ा कर लिया परमाणु कार्यक्रम

ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर खतरा काफी करीब है. वे सिविल न्यूक्लियर के लिए जरूरी संख्या से कहीं ज्यादा एनरिच कर रहे हैं. यह 60 फीसदी तक है. वे शायद इंडस्ट्रियल-ग्रेड बम बनाने का मटीरियल पाने से एक हफ्ते दूर हैं, और यह सच में खतरनाक है. अगर ईरान सच में न्यूक्लियर बम बनाने का मटीरियल पाने के इतने करीब है, तो यह सच में एक चमत्कारी रिकवरी है.

जून में ट्रंप ने जल्दी कर दिया था दावा

ऑपरेशन के दिन, 21 जून को ट्रंप ने कहा, ईरान की खास न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं. यह जवाब भी अजीब था, क्योंकि हमले के बाद की रिपोर्ट में आमतौर पर कुछ समय लगता है. यह साफ नहीं था कि ट्रंप इतनी जल्दी इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए.

सिर्फ कुछ महीने पीछे गया ईरान का प्रोग्राम

द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक शुरुआती US इंटेलिजेंस असेसमेंट ट्रंप के दावों को सही नहीं ठहराता था. उसने पाया था कि हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुख्य हिस्सों को खत्म नहीं किया और शायद इसे सिर्फ कुछ महीने पीछे कर दिया.

अब अलग है ट्रंप की हमले की प्रेरणा

पिछले महीने, जब ट्रंप पहली बार ईरान पर फिर से हमला करने की धमकी दे रहे थे. कारण यह था कि तेहरान प्रदर्शनकारियों को मार रहा था. हालांकि आज, बताया गया मामला मुद्दों पर ज्यादा फोकस्ड है. जब पिछले हफ़्ते व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट से पूछा गया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कथित तौर पर खत्म होने के बाद भी US को उस पर फिर से हमला क्यों करना पड़ सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया, ईरान पर हमला करने के कई कारण और तर्क हो सकते हैं.

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है.

