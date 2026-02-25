By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'ईरान बना रहा अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइलें', ट्रंप का दावा, हकीकत में कितनी है तेहरान के हथियारों की रेंज?
Iran Missiles: अमेरिका ईरान से 9600 किलोमीटर दूर है. तेहरान के पास 3,000 किमी तक रेंज वाली मिसाइलें हैं.
Iran Missiles: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कांग्रेस में अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में ईरान पर संभावित हमले को लेकर कई बातें कहीं हैं. ट्रंप ने कहा है कि वह दुनिया में आतंकवाद के सबसे बड़े प्रयोजक को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे.
ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर क्या बोले ट्रंप
साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू करने, ऐसी मिसाइलें बनाने पर काम करने का आरोप लगाया जो “जल्द ही” अमेरिका तक पहुंच सकेंगी. बता दें कि अमेरिका ईरान से 9600 किलोमीटर दूर है.
क्या आया ईरान का जवाब
ट्रंप के भाषण पर तेहरान ने तुरंत जवाब दिया. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने बुधवार को X पर एक पोस्ट में कहा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और जनवरी की अशांति के दौरान हताहतों की संख्या के बारे में वे जो भी आरोप लगा रहे हैं, वह बस ‘बड़े झूठ’ को दोहराना है. मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि उनका देश किसी भी हालत में न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा. विदेश मंत्री ने आगे कहा कि एक डील पहुंच में है, लेकिन तभी जब डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी जाए.
कितनी है ईरान की मिसाइल की रेंज
अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक, तेहरान के पास अभी छोटी और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज लगभग 3,000 किमी तक है.
कौन ही मिसाइल विकसित हो रही
ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि तेहरान उत्तरी अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम मिसाइल बना रहा था. 2025 में, अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा था कि ईरान 2035 तक मिलिट्री के लिए काम करने लायक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है, “अगर तेहरान इस काबिलियत को आगे बढ़ाने का फैसला करता है. पर यह नहीं बताया कि उसने ऐसा कोई फैसला किया है या नहीं.
