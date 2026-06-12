होर्मुज में भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमले का दावा, ट्रंप ने ईरान को घेरा; 'लीक' डील पर भी बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का नया बयान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है. ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई. उन्होंने इस कथित घटना को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए ईरान पर तीखा हमला बोला.
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि भारतीय जहाजों के खिलाफ कथित ड्रोन कार्रवाई को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता. उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब हाल के दिनों में ओमान तट के आसपास कई व्यावसायिक जहाजों पर हमलों की खबरें सामने आई हैं. इनमें कुछ जहाज ऐसे भी थे जिनमें भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे.
इन घटनाओं ने भारत की चिंता भी बढ़ाई है. नई दिल्ली पहले ही समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुकी है और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमलों को गंभीर मामला बताया है. भारत का मानना है कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए होर्मुज की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है.
ट्रंप ने केवल कथित ड्रोन हमले का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि ईरान के साथ संभावित समझौते को लेकर भी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित समझौते को लेकर जो जानकारी सार्वजनिक की गई है, वह वास्तविक बातचीत से मेल नहीं खाती. ट्रंप के अनुसार समझौते की शर्तों को लेकर भ्रामक तस्वीर पेश की जा रही है.
इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी समझौते से जुड़ी चर्चाओं पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि समझौते को लेकर कई तरह की गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं. वेंस के मुताबिक, किसी भी संभावित व्यवस्था में अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता दी जाएगी और किसी प्रकार की बिना शर्त आर्थिक राहत नहीं दी जाएगी.
दूसरी ओर, पूरे विवाद में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने पहले एक जहाज के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि की थी. उनका कहना था कि जहाज पर की गई कार्रवाई विशेष परिस्थितियों में की गई थी. इस घटनाक्रम ने क्षेत्र में चल रहे सैन्य और कूटनीतिक तनाव को और जटिल बना दिया है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें