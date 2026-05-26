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ईरान-अमेरिका डील पर नया ट्विस्ट! क्या परमाणु समझौते के करीब हैं अमेरिका-ईरान? ट्रंप के यूरेनियम वाले दावे पर तेहरान का बड़ा जवाब
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बाघेर जोलघाद्र ने सोमवार को देश के नाम संदेश में कहा कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल के दबाव का सामना करने के लिए देश में एकता और मजबूत सहयोग जरूरी है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपे जाने के बाद नष्ट कर दिया जाएगा, चाहे वह मौके पर ही हो या किसी अन्य स्थान पर. ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, “एनरिच्ड यूरेनियम (न्यूक्लियर डस्ट) को या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाएगा, ताकि उसे देश में लाकर नष्ट किया जा सके, या बेहतर यह होगा कि ईरान के इस्लामिक गणराज्य के साथ मिलकर और उनकी सहमति से उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया जाए, या किसी अन्य स्वीकार्य स्थान पर. इस प्रक्रिया में एटॉमिक एनर्जी कमीशन या उसके बराबर की कोई संस्था मौजूद रहेगी, गवाह के रूप में.”
एनरिच्ड यूरेनियम बाहर भेजने पर सहमति नहीं
ईरान की अर्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी ने कहा था कि तेहरान ने अपने देश से एनरिच्ड यूरेनियम बाहर भेजने पर सहमति नहीं दी है. उसने सऊदी अरब के अल हदथ चैनल की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि ‘ईरान अपने उच्च स्तर पर एनरिच्ड यूरेनियम को देश से बाहर भेजने के लिए तैयार है.’
तेहरान और वॉशिंगटन के बीच संभावित समझौते (एमओयू) के बारे में जो रिपोर्ट आई थी, वह सही नहीं है. तसनीम के अनुसार, “अब तक मौजूद एमओयू के मसौदे में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ईरान परमाणु सामग्री को बाहर भेजने के लिए तैयार है, और ईरान ने इस तरह की किसी भी परमाणु कार्रवाई के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं दी है.”
वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ईरानी अधिकारी के हवाले से सोमवार को रिपोर्ट किया कि संभावित समझौते के पहले चरण में अमेरिका 12 अरब डॉलर की जब्त ईरानी संपत्ति जारी करेगा, होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें हटाने का काम शुरू होगा, और अमेरिका की पाबंदियां हटाई जाएंगी. हालांकि ईरानी अधिकारी के अनुसार इस समझौते में कोई परमाणु समझौता शामिल नहीं है.
यूरेनियम को देश से बाहर भेजने पर ईरान की सहमति नहीं
ईरान ने साफ किया है कि उसने अपने संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर भेजने पर कोई सहमति नहीं दी है. ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने उन खबरों को गलत बताया है, जिनमें दावा किया गया था कि ईरान अपने उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम को दूसरे देश में भेजने के लिए तैयार है.
दरअसल, सऊदी अरब के चैनल अल हदाथ ने एक रिपोर्ट में कहा था कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच संभावित समझौते को लेकर बातचीत चल रही है और ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के लिए तैयार हो सकता है. लेकिन तस्नीम एजेंसी ने अपनी जांच के बाद कहा कि यह दावा सही नहीं है.
एजेंसी के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच जिस समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर चर्चा हो रही है, उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि ईरान अपने परमाणु पदार्थों को देश से बाहर भेजेगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान ने परमाणु गतिविधियों को लेकर कोई नया वादा नहीं किया है.
तस्नीम के अनुसार, सऊदी मीडिया की ऐसी खबरें अमेरिका की “मनोवैज्ञानिक रणनीति” का हिस्सा हो सकती हैं, जिनका मकसद बातचीत के माहौल को प्रभावित करना है.
युद्ध खत्म करने के लिए समझौते को आखिरी रूप
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सरकारी टीवी चैनल आईआरआईबी से बातचीत में कहा था कि ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष पहले 14 बिंदुओं वाले एमओयू पर सहमत होना चाहते हैं. इसके बाद अगले 30 से 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी. उनके मुताबिक, इस प्रस्तावित समझौते में अमेरिका द्वारा समुद्री हमलों को रोकना, नौसैनिक घेराबंदी खत्म करना और विदेशों में फंसी ईरानी संपत्तियों को जारी करने जैसे मुद्दे शामिल हैं.
ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच 40 दिनों तक चले संघर्ष के बाद 8 अप्रैल को युद्धविराम हुआ था. इसके बाद 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता हुई, लेकिन उसमें कोई ठोस समझौता नहीं हो सका.
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