Trump Dealt A Blow To Indians What Is The Exile Act New Bill To End H1b Visas

ट्रंप ने दिया लाखों भारतीयों को झटका! क्या है EXILE Act? एचवन-बी वीजा के खात्मे के लिए अमेरिका की संसद में आया नया बिल

EXILE Act: अगर EXILE Act बिल लागू हो जाता है, तो US की कंपनियां H-1B वीजा के लिए अर्जी नहीं दे पाएंगी.

(photo credit reuters, for representation only)

EXILE Act: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप ने एच-वन बी वीजा को खत्म करने का पूरा मन बना लिया है. अमेरिकी संसद में EXILE (एंडिंग एक्सप्लॉइटेटिव इम्पोर्टेड लेबर एग्जेम्प्शंस एक्ट) एक्ट नाम का बिल पेश किया गया है, जिसमें इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट में संशोधन और एच-वन बी वीजा को खत्म रखने की बात कही गई है. इसमें एच-वन बी वीजा को 2027 तक खत्म करने का प्रस्ताव है.

सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर

2025 में H-1B वीजा प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा भारतीयों को हुआ. 730,000 H-1B वीजा पाने वालों में से 70 फीसदी लोग भारत से हैं. वहीं 2024 की बात करें तो 400,000 H-1B वीजा में से 71 परसेंट भारतीयों को मिले. चीन 12 परसेंट से भी कम के साथ दूसरे नंबर पर था. यानी अगर एक्साइल एक्ट पास हो जाता है, तो यह भारतीयों के लिए US में एंट्री पाने का यह तरीका खत्म कर देगा.

कौन लाया है ये बिल

EXILE एक्ट को फ्लोरिडा से रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव ग्रेग स्ट्यूबने पेश किया है. ग्रेग स्ट्यूब ने कहा है कि कॉर्पोरेशन्स ने बार-बार H1B वीजा सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया है और अमेरिका में सस्ता विदेशी लेबर इम्पोर्ट किया है. अमेरिकी नागरिकों की भलाई और खुशहाली से ज़्यादा विदेशी लेबर को प्राथमिकता देना हमारे मूल्यों और राष्ट्रीय हितों को कमजोर करता है. हमारे वर्कर और युवा लोग H-1B वीजा प्रोग्राम की वजह से बेघर हो रहे हैं. यह प्रोग्राम हमारे वर्कफोर्स की कीमत पर कॉर्पोरेशन और विदेशी कॉम्पिटिटर को इनाम देता है.

डॉक्टरों का उदाहरण दिया

ग्रेग स्ट्यूब ने आगे बताया कि कैसे H-1B प्रोग्राम ने अमेरिकियों को नुकसान में डाला है, यह बताते हुए कि कैसे इसने 5,000 से ज़्यादा विदेश में जन्मे डॉक्टरों के आने को आसान बनाकर 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी डॉक्टरों को रेज़िडेंसी प्रोग्राम तक पहुंचने से रोक दिया है.

क्या है EXILE बिल

EXILE एक्ट इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट के सेक्शन 214(g)(1)(A) में बदलाव करके H-1B वीजा प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म कर देगा. 2027 फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में और उसके बाद हर साल H-1B वीजा की संख्या जीरो कर दी जाएगी. अगर बिल लागू हो जाता है, तो कंपनियां H-1B वीज़ा के लिए अर्जी नहीं दे पाएंगी, जब लिमिट खत्म हो जाएगी.

क्यों है H-1B वीजा खात्मे पर ट्रंप का जोर

यह मुद्दा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 2024 का चुनाव जीतने के बाद से बार-बार उठता रहा है. इसलिए ही US कांग्रेस में H-1B वीजा प्रोग्राम को खत्म करने के लिए एक नया बिल पेश किया गया है.