हिंद महासागर पर ट्रंप की नजर, क्यों खरीदना चाहते हैं यहां द्वीप?

Indian Ocean: ट्रंप प्रशासन हिंद महासागर में मौजूद द्वीपों में से एक को खरीदना चाहता है. अमेरिका यह सौदा मॉरिशस के साथ करना चाहता है और इसके लिए वह चागोस आइलैंड्स पर नजर बनाए हुए है. आइये जानते हैं कि अमेरिका के इस बड़े कदम की वजह क्या है.
द टेलीग्राफ’ की रविवार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस इलाके की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की योजना बना रहे हैं. इसलिए अमेरिकी अधिकारियों ने ब्रिटेन को दरकिनार करते हुए डिएगो गार्सिया का नियंत्रण लेने के लिए अपनी डील करने का प्रस्ताव तैयार किया है. डिएगो गार्सिया ब्रिटेन और अमेरिका का रणनीतिक रूप से अहम मिलिट्री बेस है. लेकिन, कीर स्टारमर इसे मॉरिशस को सौंपना चाहते हैं, चीन और ईरान का सहयोगी है.
मॉरिशस के ईरान और चीन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं. इनमें से एक रूस के साथ अमेरिका का अभी टकराव चल रहा है, और दूसरे यानी चीन के नौसैनिक प्रभाव को बढ़ने से रोकने की कोशिश वॉशिंगटन कर रहा है. ट्रंप प्रशासन के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर नियंत्रण चीन के करीबी मॉरीशस के पास चला जाता है, तो समुद्र में जासूसी का खतरा बढ़ सकता है.
डेविड लैमी के विदेश मंत्री रहने के दौरान उनके पूर्व विशेष सलाहकार बेन जुडा ने बताया, इस एयरबेस में बेहद गुप्त और संवेदनशील सुविधाएं हैं, जो दुनिया में ब्रिटेन की गतिविधियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. जैसे ही आप समझते हैं कि यह क्या है, आप ब्रिटिश ‘डीप स्टेट’ की सोच को समझ जाते हैं, जिसका मानना है कि हमें हर हाल में इस जगह तक पहुंच बनाए रखनी चाहिए. अगर हमें यह सब अकेले करना पड़े, तो हम कभी भी इसे दोबारा नहीं बना पाएंगे.
इन द्वीपों को खरीदना सरकार की प्राथमिकता नहीं है, लेकिन ‘द टेलीग्राफ’ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह विचार अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के सामने रखा गया था, जिन्होंने फिर इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा.
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