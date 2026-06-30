'23 साल पहले ट्रायल रूम में...' आरोप लगाने वाली महिला को देने होंगे 43 करोड़ रुपये, यौन हमले के केस में दोषी ट्रंप को झटका

E Jean Carroll Case: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ई. जीन कैरोल केस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इस अपील में ट्रंप ने पीड़िता को 5 मिलियन डॉलर देने और फैसले के उस निष्कर्ष को चुनौती दी थी, जिमें कहा गया था कि उन्होंने ई. जीन कैरोल का यौन शोषण किया और उनकी बदनामी की.
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की अपील खारिज होने के इस इस फैसले का मतलब है कि राष्ट्रपति को अब मैगजीन कॉलमिस्ट ई. जीन कैरोल को पैसे देने होंगे.
कैरोल ने 2019 में बदनामी के लिए ट्रंप पर केस किया था. इसके बाद फिर 2022 में बदनामी और मारपीट के लिए दोबारा केस किया, जब न्यूयॉर्क ने एक कानून बनाया जिसके तहत यौन शोषण के पीड़ित पुरानी घटनाओं के लिए सिविल केस कर सकते . दूसरा केस जो 2022 में दायर किया गया था, वह पहले ट्रायल के लिए गया और जूरी ने कैरोल को 5 मिलियन डॉलर देने का फैसला सुनाया.
2019 वाला केस दूसरे नंबर पर ट्रायल के लिए गया. उसका नतीजा भी ट्रंप के खिलाफ गया और उन्हें 83 मिलियन डॉलर देने को कहा गया. ब्याज मिलाकर, ट्रंप को कैरोल को कुल मिलाकर 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा देने हैं. कैरोल अब 82 साल की हो चुकी हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ चलाए गए इस फर्जी मामले को रिव्यू करने से इनकार कर दिया. महिला से मैं कभी मिला ही नहीं. कई दशक पुरानी एक फोटो, जिसमें हम उसके पति के साथ लाइन में खड़े हैं, इसका सबूत नहीं हो सकती.
कैरोल की वकील रॉबर्टा कपलान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जूरी के उस सर्वसम्मत फैसले की पुष्टि करता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने ई. जीन कैरोल का यौन शोषण किया और उनकी बदनामी की.
कैरोल के 2022 के मुक़दमे में आरोप लगाया गया था कि 1990 के दशक के मध्य में न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंट स्टोर के ट्रायल रूप में ट्रंप ने उनका यौन शोषण किया. इसके बाद ट्रंप ने यह दावा करके उनकी बदनामी की कि उन्होंने अपनी किताब की बिक्री बढ़ाने के लिए यह कहानी गढ़ी है. ट्रंप, जिन्होंने बार-बार गलत काम करने से इनकार किया है, का दावा है कि सिविल ट्रायल की देखरेख करने वाले अमेरिकी ज़िला जज लुईस कपलान ने कई गलतियां कीं. उन्होंने जूरी को उन दो महिलाओं की गवाही सुनने की इजाजत दी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि ट्रंप ने सालों पहले उनका यौन शोषण किया था. ट्रंप ने कहा कि जज को जूरी सदस्यों को “एक्सेस हॉलीवुड टेप” नहीं दिखाना चाहिए था, जिसमें 2005 में ट्रंप को ‘माइक’ पर यह कहते हुए सुना गया था कि वह महिलाओं को गलत तरीके से छूते हैं और चूमते हैं.
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