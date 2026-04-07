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ट्रंप अब तक जूझ रहे डील और जंग के बीच, इधर एशियाई देशों ने कर डाले ईरान के साथ समझौते
Iran-Asian Nations Deal: जो भी देश तेल-गैस के लिए खाड़ी पर निर्भर हैं, उन्हें पता है कि अगर वे शिपमेंट फिर से शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें ईरान के साथ जुड़ना होगा.
Iran-Asian Nations Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौते की बातें और एक रात में ईरान को खत्म कर की धमकी, दोनों चीजें साथ-साथ कर रहे हैं. वह शांति और युद्ध के बीच में झूल रहे हैं. वहीं, एशियाई देश होर्मुज से अपने जहाज निकालने के लिए अलग-अलग तरह से ईरान के साथ समझौते कर लिए हैं.
क्यों डील कर रहे एशियाई देश
बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान मंगलवार को वॉशिंगटन DC टाइम के हिसाब से रात 8:00 बजे (भारत के हिसाब से बुधवार सुबह) तक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए कोई डील नहीं करता है, तो वह ईरान को खत्म कर देंगे. लेकिन, उनकी नई धमकी से पहले ही कुछ एशियाई देशों ने तेहरान के साथ डील कर ली है. इस डील का मकसद अपने जहाजों के लिए इस खास शिपिंग रूट का इस्तेमाल करके होर्मुज जलडमरूमध्य से निकालना है.
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किन देशों के जहाज होर्मुज से निकले
हाल के हफ्तों में पाकिस्तान, भारत और फिलीपींस समेत कई एशियाई देशों ने तेहरान के साथ एग्रीमेंट किए हैं. इस समझौते के तहत कुछ जहाजों को स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से गुजरने दिया गया. चीन ने भी माना है कि उनके जहाजों ने भी इस चैनल का इस्तेमाल किया है.
क्यों मजबूत हैं एशियाई देश
एशियाई देश एग्रीमेंट करने के लिए उत्सुक रहे हैं क्योंकि उनकी इकॉनमी गल्फ से एनर्जी, गैस, क्रूड ऑयल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं. तेहरान ने US और इज़राइली हवाई हमलों का जवाब देते हुए स्ट्रेट में जहाजों पर हमला करने की धमकी दी, तब से इन देशों में ऊर्जा संकट की स्थिति है.
बढ़ गईं तेल की कीमत
इस संकरे पानी के रास्ते में शिपिंग में रुकावट के बाद से तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे दुनिया के पांचवें हिस्से के एनर्जी शिपमेंट आमतौर पर गुजरते हैं.
ट्रंप ने कहा था, देश वॉरशिप भेजें
पिछले हफ्ते, ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को गल्फ के तेल की जरूरत नहीं है, उन्होंने बार-बार इस इलाके की एनर्जी पर निर्भर देशों से कहा है कि वे स्ट्रेट में वॉरशिप भेजें और शिपमेंट फिर से शुरू करने के लिए आगे आएं.
समझौते के साथ सवाल भी हैं
ईरान के साथ ये एग्रीमेंट कितने लंबे चलेंगे, इस पर सवाल बने हुए हैं. शिपिंग कंसल्टेंसी मैरिस्क्स के दिमित्रिस मैनियाटिस ने कहा कि हमें नहीं पता कि गारंटी सिर्फ कुछ जहाजों पर लागू होती है या किसी खास देश के झंडे वाले सभी जहाजों पर.
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