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ईरान युद्ध के बीच ग्रीनलैंड को नहीं भूल पाए हैं ट्रंप, डेनमार्क से मांगी 3 नए सैन्य बेस पर अमेरिकी पहुंच
Greenland: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का प्रशासन डेनमार्क के साथ बातचीत कर रहा है ताकि अमेरिकी सेना को ग्रीनलैंड में तीन और मिलिट्री बेस तक 'स्थायी' पहुंच मिल सके.
Greenland: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेनिश द्वीप ग्रीनलैंड में रणनीतिक दिलचस्पी बनी हुई है. पेंटागन और विदेश विभाग ग्रीनलैंड में तीन और बेस पर ‘स्थायी मौजूदगी’ के लिए डेनमार्क के साथ बातचीत कर रहे हैं. जनरल ग्रेगरी गिलोट ने अमेरिकी कांग्रेस को यह जानकारी दी है. गिलोट US नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख हैं. नॉर्दर्न कमांड अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की रक्षा के लिए जिम्मेदार है.
क्या चाहते हैं अमेरिकी रणनीतिकार
डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के सैन्य रणनीतिकार ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना की ज्यादा पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं. गिलोट ने सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की सुनवाई में बताया कि डेनमार्क के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है. अमेरिका पूरे ग्रीनलैंड में अलग-अलग बेस तक ज्यादा पहुंच चाहता है.
ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना की स्थिति
- अभी सिर्फ एक चौकी चालू है पिटुफिक स्पेस बेस
- यह मिसाइल डिफेंस सेंटर है और जहां कुछ सौ सैनिक तैनात हैं
- US ग्रीनलैंड के तीन बेस तक पहुंच के लिए बातचीत कर रहा है
- तीन में से दो को अमेरिकी सेना ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था
क्या तैनात होंगी स्पेशल फोर्स और नौसेना
गिलोट ने सीनेट को बताया कि वह इस द्वीप पर विशेष बलों और नौसेना के साज़ो-सामान को स्थायी रूप से लाने के लिए ज़्यादा पहुंच चाहते हैं, क्योंकि इसका भू-राजनीतिक महत्व बढ़ता जा रहा है. इन दो नई फोर्स से सेना को गहरे पानी के बंदरगाह और स्पेशल ऑपरेशन्स के लिए जरूरी ताकत मिलेगी.
ट्रंप ने क्या दी थी चेतावनी
ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि डेनमार्क उस जमीन (ग्रीनलैंड) को रूस या चीन से नहीं बचा सकता है. ट्रंप ने कहा था कि मॉस्को और बीजिंग के जहाज़ नियमित रूप से ग्रीनलैंड के तट के पास से गुज़रते हैं, क्योंकि आर्कटिक में गर्मी बढ़ने से नए रास्ते खुल गए हैं जो पहले जमे हुए थे.
एक व्हाइट हाउस अधिकारी ने बताया कि समझौते के स्वरूप पर अभी भी काम चल रहा है. अधिकारी ने आगे कहा, हमें पूरा भरोसा है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
ज्यादा बंदरगाह और एयरफील्ड बनाने पर काम
गिलोट ने आगे कहा, मैं अपने विभाग और दूसरों के साथ मिलकर और ज्यादा बंदरगाह और एयरफील्ड बनाने पर काम कर रहा हूं. इससे हमारे सेक्रेटरी और राष्ट्रपति के पास और ज्यादा विकल्प होंगे, अगर हमें आर्कटिक क्षेत्र में उनकी जरूरत पड़ती है.
ट्रम्प बार-बार जोर देकर कहते रहे हैं कि वह डेनमार्क से ग्रीनलैंड का नियंत्रण छीनना चाहते हैं. यह एक ऐसी अड़चन बन गई है जो बातचीत को और भी मुश्किल बना सकती है.
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