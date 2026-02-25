By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ट्रंप ने भारत को फिर दिया झटका, सोलर प्रोडक्ट पर लगाया 126 फीसदी टैरिफ, कैसे होगा पूरी इंडस्ट्री को नुकसान?
Trump Tariff: ट्रंप ने भारत से सोलर इंपोर्ट पर 126 फीसदी की ड्यूटी लगाई है. यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट का कहना है कि नई दिल्ली ने अपनी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को गलत तरीके से सब्सिडी दी.
Trump Tariff: अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से सोलर इंपोर्ट पर 126 फीसदी की शुरुआती ड्यूटी यानी टैरिफ लगाया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से भारत-अमेरिका ट्रेड डील के पटरी से उतरने का खतरा है.
अमेरिका ने क्यों उठाया ने कदम
US कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि भारत ने अपनी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को गलत तरीके से सब्सिडी दी. इससे निर्यातकों को अमेरिका में बने प्रोडक्ट्स को कम कीमत पर बेचने का मौका मिला.
इंडोनेशिया और लाओस भी टैरिफ
भारत के अलावा, डिपार्टमेंट ने इंडोनेशिया के लिए शुरुआती रेट 86 फीसदी से 143 फीसदी और लाओस के लिए 81 फीसदी तय किए.
सोलर सप्लाई चेन को समझें
इंडिया, इंडोनेशिया और लाओस से अमेरिका में आयात में बढ़ोतरी हुई है. 2025 की पहली छमाही में अमेरिकी सोलर मॉड्यूल इम्पोर्ट का इन तीन देशों से कुल आयात 57% था. इसे ज़्यादातर चीनी फर्मों के लिए एक बाईपास के तौर पर देखा जा रहा है. US की कड़ी रुकावटों का सामना करने के बाद चीनी मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोडक्शन को साउथईस्ट एशिया में शिफ्ट कर दिया है.
भारत ने उठाया फायदा, पर अब क्या
इंडिया इस बदलाव का मुख्य फायदा उठाने वाला रहा है. देश से सोलर इम्पोर्ट 2024 में $792.6 मिलियन तक पहुंच गया, जो 2022 के लेवल से नौ गुना ज़्यादा है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब 126 टैरिफ से भारतीय प्रोडक्ट के लिए अमेरिकी बाजार में जाना भी मुश्किल हो जाएगा.
यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या हुआ
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर-कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया है. इसके बाद ट्रंप ने ज़्यादातर इंपोर्ट पर 10 फीसदी की नई बेसलाइन ड्यूटी लगाई, और इसे बढ़ाकर 15% करने की धमकी दी है.
अमेरिका की ओर से क्या हैं संकेत
यह फैसला नई दिल्ली और वाशिंगटन के भारत-यूएस ट्रेड डील के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमत होने के कुछ ही हफ्ते बाद आया है, जिसके तहत भारत के एक्सपोर्ट पर टैरिफ को पहले के 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया जाएगा.
भारत के सोलर इंपोर्ट पर ट्रंप का टैरिफ बताता है कि भारत-US ट्रेड डील की कीमत पर भी, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी प्राथमिकता बनी हुई है. इस बीच, भारतीय और अमेरिकन अधिकारियों ने अंतरिम ट्रेड डील पर चर्चा करने के लिए इस हफ़्ते होने वाली तीन दिन की मीटिंग टाल दी है.
अमेरिकी अटॉर्नी क्या कह रहे
अलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड के लीड अटॉर्नी टिम ब्राइटबिल ने इस कदम को घरेलू इन्वेस्टमेंट की जीत बताया. उन्होंने कहा, अगर गलत तरीके से ट्रेड किए गए इम्पोर्ट्स को मार्केट को बिगाड़ने दिया जाता है तो वे सफल नहीं हो सकते.
