ट्रंप की 'डिप्लोमैटिक चाल' से पाकिस्तान को झटका, मोदी की बढ़ी वैश्विक साख- ईरान समझौते ने बदला पूरा समीकरण

अमेरिका-ईरान अंतरिम समझौते ने पाकिस्तान की उम्मीदों को झटका दे दिया है. वहीं फ्रांस में हुई बैठकों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर सराहना की.

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अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम शांति समझौते ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नया मोड़ ला दिया है. इस समझौते से न केवल पश्चिम एशिया के समीकरण प्रभावित हुए हैं, बल्कि दक्षिण एशिया की कूटनीतिक स्थिति पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है. खासतौर पर पाकिस्तान, जो शुरुआती बातचीत की मेजबानी को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रहा था, अचानक खुद को केंद्र से बाहर पाता नजर आया.

पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच संवाद स्थापित कराने में अपनी भूमिका को प्रमुखता से प्रचारित किया था. इस कारण इस्लामाबाद में यह उम्मीद बढ़ गई थी कि यदि कोई बड़ा समझौता होता है तो उसका श्रेय भी पाकिस्तान को मिलेगा. लेकिन घटनाक्रम ने अलग दिशा ले ली. अंतिम चरण में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता फ्रांस में संपन्न हुआ और पाकिस्तान को प्रक्रिया से लगभग अलग-थलग रखा गया.

पाकिस्तान को झटका

ईरान और अमेरिका के बीच समझौता पाकिस्तान की कूटनीतिक अपेक्षाओं के लिए झटका साबित हुआ. समझौते के अंतिम स्वरूप और उसकी घोषणा में पाकिस्तान की सीमित भूमिका ने ये संकेत दिया कि अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में शुरुआती भागीदारी हमेशा अंतिम प्रभाव में नहीं बदलती. यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार और सैन्य नेतृत्व के लिए यह स्थिति असहज मानी जा रही है.

दूसरी तरफ, फ्रांस में आयोजित वैश्विक बैठकों के दौरान भारत की मौजूदगी काफी चर्चा में रही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विश्व नेताओं से मुलाकात की और ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिरता जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा. भारत ने लंबे समय से यह रुख अपनाया है कि क्षेत्रीय तनाव कम होना चाहिए और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाले संकटों का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाना चाहिए.

इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिए गए सकारात्मक बयान भी सुर्खियों में रहे ट्रंप ने भारत की वैश्विक भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है. हालांकि, भारत की विदेश नीति पारंपरिक रूप से रणनीतिक संतुलन और स्वतंत्र निर्णयों पर आधारित रही है, फिर भी ऐसे बयान दोनों देशों के संबंधों की दिशा को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं.

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीक और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है. वहीं, ईरान के मुद्दे पर भी भारत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, क्योंकि उसके ऊर्जा और रणनीतिक हित इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. भारत की कोशिश रही है कि वह सभी पक्षों के साथ संवाद बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे.