खामेनेई के अंतिम संस्कार पर ट्रंप का बड़ा तंज, बोले- 'हमने ईरान को एक हफ्ते की छुट्टी दी क्योंकि....'

ईरान ने मारे गए अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए आधिकारिक तौर पर छह दिन का अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू कर दिया है. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तंज कसा है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरानियों को अंतिम संस्कार के लिए एक हफ़्ते का समय दिया क्योंकि “हम अच्छे लोग हैं.”
अयातुल्ला अली खामेनेई के छह दिवसीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका ने अंतिम संस्कार के लिए उसे “एक हफ्ते की मोहलत” दी. माउंट रशमोर में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा हमें में ईरान के खिलाफ़ सैन्य जीत मिली है और दावा किया कि ईरान इस विवाद को सुलझाने के लिए बेताब है. उन्होंने कहा, “हमने ईरान को बुरी तरह हराया. वे समझौता करने के लिए बेताब हैं. वे बहुत बुरी तरह समझौता करना चाहते हैं. हमने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए एक हफ़्ते की मोहलत दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं.” उनकी इन बातों पर भीड़ ने ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया. उनकी ये बातें ऐसे समय में आईं जब ईरान ने अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए छह दिन के सार्वजनिक अंतिम संस्कार समारोह शुरू किए. खामेनेई 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इज़राइल के हमले में मारे गए थे. खामेनेई के साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए थे, जिनमें उनकी बेटी, दामाद, नवासी और मोजतबा की पत्नी शामिल थी.
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हफ़्तों तक बढ़ते तनाव के बाद अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के सैन्य, परमाणु और सरकारी ठिकानों पर मिलकर हवाई हमले किए. ईरान ने इसके जवाब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, इज़राइल और पूरे क्षेत्र में अहम ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए और होर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही में बाधा डाली, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया.
खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने के समझौते के लिए एक रूपरेखा पर सहमत हुए, हालांकि दोनों पक्षों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है.
इस बीच, ट्रंप ने आज़ादी के 250वें जश्न से पहले अमेरिकी पहचान के लिए एक नए खतरे का दावा किया और देश के भीतर मौजूद “कट्टरपंथियों और चरमपंथियों” पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “जैसे-जैसे हम इस शानदार सालगिरह के करीब पहुंच रहे हैं, हम अपनी अमेरिकी पहचान पर एक नया हमला देख रहे हैं.” उन्होंने “हमारी ज़मीन पर कम्युनिस्ट खतरे के फिर से उभरने” का ज़िक्र किया. उन्होंने आगे कहा, “हाल के वर्षों में इस असाधारण चरित्र को बदलने, हममें से अमेरिकी भावना को खत्म करने और हमें हमारे इतिहास से दूर करने की एक स्पष्ट कोशिश की गई है.” ये बातें ऐसे समय में कही गईं जब नवंबर में होने वाले अहम मध्यावधि चुनावों से पहले ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर है, जिसकी वजह ईरान में युद्ध और बढ़ती महंगाई है.
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