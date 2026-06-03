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'तुम पागल हो गए हो?', लेबनान हमलों पर नेतन्याहू से क्यों भिड़ गए ट्रंप? जानिए पूरा मामला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कड़ी फटकार लगाई थी. ये विवाद ऐसे समय सामने आया है जब क्षेत्रीय तनाव और अमेरिका-ईरान वार्ता दोनों दबाव में हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 3, 2026, 10:46 PM IST
'तुम पागल हो गए हो?', लेबनान हमलों पर नेतन्याहू से क्यों भिड़ गए ट्रंप? जानिए पूरा मामला

Donald Trump on Benjamin Netanyahu: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई एक निजी बातचीत अब वैश्विक सुर्खियों में है. ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से माना कि उन्होंने लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई को लेकर नेतन्याहू को कड़ी फटकार लगाई थी. ये बात ऐसे समय आई है जब क्षेत्र में संघर्ष लगातार फैल रहा है और अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशें मुश्किल दौर से गुजर रही हैं.

रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप लंबे समय से इजरायल की तरफ से लेबनान में किए जा रहे सैन्य अभियानों से नाराज थे. उनका मानना था कि लगातार हमले न केवल क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा रहे हैं, बल्कि अमेरिका द्वारा चलाए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में ट्रंप ने माना कि उन्होंने नेतन्याहू से बातचीत के दौरान बेहद सख्त भाषा का इस्तेमाल किया था. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से नाराज नहीं थे, बल्कि लगातार बढ़ते संघर्ष को लेकर चिंतित थे.

और पढ़ें: होर्मुज के बाद क्या अब ये समुद्री रास्ता भी होगा बंद? ईरान ने दिए संकेत, अमेरिका को लेकर कही ये बड़ी बात

फिलहाल कैसी है स्थिति?

ये विवाद ऐसे समय सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संवाद की संभावनाएं बनी हुई थीं. ईरान पहले ही संकेत दे चुका था कि अगर लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रहती है तो व्यापक समझौते की राह और कठिन हो सकती है. ऐसे में वाशिंगटन पर दबाव बढ़ गया था कि वह अपने सहयोगी इजरायल को संयम बरतने के लिए राजी करे.

बताया जा रहा है कि ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू से संघर्ष रोकने का आग्रह किया था. इसके बाद उन्होंने दावा किया कि इजरायल कुछ प्रस्तावित सैन्य अभियानों को सीमित करने पर सहमत हो गया है. लेकिन कुछ ही घंटों बाद दोनों पक्षों के बीच फिर हमले और जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आने लगीं, जिससे संघर्ष विराम की उम्मीदों को झटका लगा.

दूसरी ओर, इजरायल का रुख अपेक्षाकृत सख्त बना हुआ है. इजरायली नेतृत्व का कहना है कि जब तक सुरक्षा संबंधी खतरे बने रहेंगे, तब तक सैन्य कार्रवाई की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता. यही कारण है कि अमेरिका और इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी होने के बावजूद दोनों देशों के नेतृत्व के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद दिखाई दे रहे हैं.

ट्रंप का बड़ा दावा

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण दावा किया. उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उनकी नीति पूरी तरह स्पष्ट है और वह नहीं चाहते कि तेहरान परमाणु हथियार हासिल करे। ट्रंप ने ये भी कहा कि उनकी नीतियों ने इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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