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क्या ईरान पर न्यूक्लियर हमला करने वाला है अमेरिका? ट्रंप के बयान से मचा हड़कंप, अब क्या बोला व्हाइट हाउस?
अमेरिका के राष्ट्रति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के तीखे बयान और जेडी वेंस की चेतावनी के बाद ईरान पर न्यूक्लियर हमले की अटकलें तेज हो गईं. चलिए आपको बताते हैं व्हाइट हाउस ने इसे लेकर क्या कहा?
US Nuclear Attack on Iran: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बयानों ने टेंशन बढ़ा दी है. ट्रंप के हालिया बयान के बाद दुनिया भर में यही सवाल है कि क्या अमेरिका अब ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानीं, तो ‘एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है’ इस बयान के बाद परमाणु हमले को लेकर अटकलें तेज हो गईं.
स्थिति तब और गंभीर हो गई जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका के पास ऐसे ‘टूल्स’ हैं, जिनका अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या अमेरिका परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है. दरअसल, हाल ही में अमेरिका ने खार्ग द्वीपपर सैन्य कार्रवाई की, जो ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र माना जाता है. ये हमला ट्रंप की तय डेडलाइन से कुछ घंटे पहले हुआ, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए.
‘एक पूरी सभ्यता आज रात खत्म होगी’
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट करते हुए कहा, ‘एक पूरी सभ्यता आज रात खत्म हो सकती है, जो कभी वापस नहीं आएगी. ‘इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि ‘पूरे देश को एक रात में खत्म किया जा सकता है’ जिससे परमाणु हमले की आशंका और गहरी हो गई. हालांकि, इन अटकलों के बीच व्हाइट हाउस ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया कि जेडी वेंस के बयान में कहीं भी परमाणु हथियार के इस्तेमाल का संकेत नहीं था. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि इस तरह की व्याख्या गलत है और इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है.
कौन देता है परमाणु हमले का आदेश?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास परमाणु हमले का आदेश देने की शक्ति होती है. इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें नेशनल मिलिट्री कमांड सेंटर के साथ सुरक्षित बातचीत और न्यूक्लियर फुटबॉल नामक सिस्टम का इस्तेमाल शामिल होता है. हालांकि, ये निर्णय बेहद संवेदनशील और अंतिम विकल्प के रूप में ही लिया जाता है. फिलहाल, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हैं. हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, उससे यह साफ है कि आने वाले दिन बेहद अहम साबित हो सकते हैं.
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