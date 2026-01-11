ईरान पर हमले का ट्रंप का क्या है प्लान? कैसे हराएंगे 6 लाख की सेना और 2 लाख रिवोल्यूशनरी गार्ड को

Hindi World Hindi

Iran News: ईरानी मानवाधिकार समूह HRANA की रिपोर्ट के अनुसार, 9 जनवरी तक मरने वालों की संख्या रातों-रात तेज़ी से बढ़ी, जिसमें 65 मौतें हुईं, जिनमें 50 प्रदर्शनकारी और 15 सुरक्षाकर्मी शामिल थे.

(photo credit AI, for representation only)

Iran News: ईरान में पिछले कुछ दिनों से जारी प्रदर्शन और हिंसा के बीच अमेरिकी हस्तक्षेप की आशंका बढ़ गई है. रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना बना ली है. ट्रंप ने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट भी किया कि अमेरिका ईरानियों की ‘मदद के लिए तैयार’ है.

अमेरिका क्यों करना चाहता है ईरान पर हमला

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की अपनी योजनाओं का खुलासा किया है क्योंकि राष्ट्रपति की कड़ी चेतावनियों के बावजूद वहां की सरकार ने 50 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को मार डाला है. ट्रंप ने दोपहर ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, ईरान आज़ादी की तलाश में है, शायद पहले कभी नहीं था. USA मदद के लिए तैयार है.

भारी हवाई हमला

अमेरिकी अधिकारियों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर हमला करने के बारे में शुरुआती बातचीत की है. प्रशासन ने कई मिलिट्री ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले पर चर्चा की. हालांकि कई विकल्पों का जिक्र किया गया है, अधिकारियों ने चेतावनी दी कि वे सामान्य मिलिट्री प्लानिंग का हिस्सा हैं.

एक अधिकारी ने बताया कि कोई भी मिलिट्री उपकरण या कर्मी नहीं हटाए गए हैं और सरकार पर तुरंत हमले के कोई संकेत नहीं हैं.

मारे जाएंगे ईरानी नेता, चेतावनी

राष्ट्रपति ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों की मौत जारी रही तो ईरानी नेताओं को ‘बहुत बुरी तरह मारा जाएगा’. इस हफ्ते की शुरुआत में एयर फोर्स वन पर बोलते हुए, उन्होंने पत्रकारों से कहा: हम इस पर बहुत करीब से नज़र रख रहे हैं. अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं जैसा कि उन्होंने पहले किया है, तो मुझे लगता है कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा बहुत बुरी तरह मारा जाएगा.

क्या हैं ईरान के जमीनी हालात

पिछले कुछ दिनों में ईरान में विरोध प्रदर्शन करने वाले कई लोगों ने CNN को बताया कि उन्होंने तेहरान की सड़कों पर भारी भीड़ और भयानक हिंसा देखी. एक महिला ने बताया कि उसने एक अस्पताल में एक-दूसरे के ऊपर लाशों का ढेर देखा. उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात को मिलिट्री राइफलें लहराते हुए सुरक्षा बलों ने “कई लोगों” को मार डाला.

एक ईरानी डॉक्टर ने बताया कि बड़ी संख्या में घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पतालों में लाया गया था. कुछ को बुरी तरह पीटा गया था, उनके सिर में चोटें आईं थीं और पैर और हाथ टूटे थे, साथ ही गहरे घाव भी थे.

क्यों हो रहे ईरान में प्रदर्शन



ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को तेहरान के बाजारों में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के तौर पर शुरू हुए थे, और तब से 100 से ज़्यादा शहरों में फैल गए हैं, जिससे ईरानी सरकार के सामने सालों में सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.

ईरान की सैन्य ताकत

मध्य पूर्व के देशों में ईरान बेहद ताकतवर है. ग्लोबल फॉयर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान दुनिया में 16वें स्थान पर है. उसके पास 6 लाख सैनिक, 2 लाख रिपोल्यूशनरी गार्ड, हजारों मिसाइलें और ड्रोन है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले की योजना बनाई जा रही है, लेकिन वे 6 लाख की सेना और 2 लाख रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को कैसे हराएंगे?