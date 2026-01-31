  • Hindi
  • World Hindi
  • Trump Said We Want A Deal We Have Sent Larger Naval Fleet To Iran If Things Dont Work We Will Explore Other Options

IRAN vs US: हम समझौता चाहते हैं! ईरान की ओर भेजा बड़ा नौसैनिक बेड़ा, बात नहीं बनी तो दूसरे रास्ते... पढ़िए अब क्या बोले ट्रंप

अमेरिका और ईरान के रिश्ते कई सालों से तनाव में हैं. इसकी वजह प्रतिबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे रहे हैं.

Published date india.com Published: January 31, 2026 2:15 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
ट्रंप vs खामेनेई
ट्रंप vs खामेनेई

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान की ओर पहले से ज्यादा बड़ा नौसैनिक बेड़ा भेज रहा है. उनका कहना है कि वॉशिंगटन बातचीत के जरिए समझौता चाहता है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो दूसरे रास्तों के लिए भी तैयार है. ट्रंप ने बताया कि यह तैनाती अमेरिका की उस नौसैनिक मौजूदगी से भी बड़ी होगी, जो पहले वेनेजुएला के पास थी. उन्होंने इसे एक बड़ा जहाज़ी बेड़ा बताया. उनका कहना था कि इस कदम का मकसद दबाव बढ़ाना है, जबकि बातचीत की कोशिशें जारी रहेंगी.

ईरान की ओर ज्यादा संख्या में जहाज

ट्रंप ने कहा, “हम अब ईरान की ओर ज्यादा संख्या में जहाज भेज रहे हैं. उम्मीद है कि समझौता हो जाएगा.” जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान को कोई समय-सीमा दी गई है, तो उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि यह बात केवल ईरान ही ठीक से जानता है.

ईरान से सीधे संपर्क हुआ

ट्रंप ने यह भी पुष्टि की कि उनका ईरान से सीधे संपर्क हुआ है. जब उनसे पूछा गया कि क्या संदेश ईरान के नेताओं तक पहुंचा है, तो उन्होंने कहा, “हां, पहुंचा है.” उन्होंने कहा कि अमेरिका बातचीत से हल निकालना चाहता है, लेकिन हालात बिगड़ने की संभावना को भी नकारा नहीं. ट्रंप बोले, “अगर समझौता हो गया तो अच्छा है. अगर नहीं हुआ, तो आगे देखा जाएगा.”

अमेरिका के पास “दुनिया के सबसे शक्तिशाली जहाज”

सवालों के जवाब में ट्रंप ने अमेरिका की सैन्य ताकत पर जोर दिया, लेकिन किसी खास कार्रवाई का विवरण नहीं दिया. उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास “दुनिया के सबसे शक्तिशाली जहाज” हैं और इस तैनाती को रोकथाम की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बताया. उन्होंने सैन्य योजनाओं के समय और नियमों पर बात करने से इनकार किया. ट्रंप ने कहा कि वह सैन्य मामलों पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बताना चाहते. ये बयान व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुए एक कार्यक्रम के दौरान आए, जहां घरेलू आयोजनों के बीच ट्रंप ने विदेश नीति, रक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े सवालों के जवाब दिए.

अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तनाव की वजह

अमेरिका और ईरान में पहले भी बातचीत के कई दौर हुए, लेकिन सीमित सफलता मिली और टकराव की स्थिति बार-बार बनी. अमेरिका ने इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने के समय नौसैनिक तैनाती का इस्तेमाल अक्सर रोकथाम और संकेत दोनों के रूप में किया है, जबकि यह भी कहा है कि वह कूटनीतिक समाधानों के लिए खुला है. (इनपुट IANS हिंदी से)

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.