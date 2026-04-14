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'ईरान मिनटों में कर सकता तबाह..', तारीफ करते हुए इटली पर भड़के ट्रंप, जानिए क्या है पूरा मामला?
ईरान जंग के बीच, ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी में विवाद पैदा हो गया है. जानिए क्यों इटली पर ट्रंप भड़के? ये पूरा मामला क्या है.
अभी अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग खत्म भी नहीं हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप इटली पर भड़क गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपिति खुले तौर पर मेलोनी की आलोचना कर रहे हैं. ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जारी जंग में सहयोगी देशों को एकजुट होना चाहिए, लेकिन इटली पीछे हटता नजर आ रहा है. यही वजह है कि दोनों नेताओं के रिश्तों में अचानक खराब हो रहे हैं, जो पहले काफी मजबूत माने जाते थे. चलिए इस खबर में आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं…
क्यों इटली पर भड़के ट्रंप?
एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इटली ईरान के खिलाफ हमारा साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि मेलोनी इस मुद्दे पर फैसला लेने से बच रही हैं. ट्रंप का आरोप है कि इटली चाहता है कि अकेले अमेरिका ही सब कुछ संभाले और खुद कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है. उनके बयान से साफ है कि वे इस बात से नाराज हैं कि एक करीबी सहयोगी देश ऐसे समय में पीछे हट रहा है, जब अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है.
ऐसा क्या हुआ जो अचानक बदला रुख
हैरान कर देने वाली बात ये है कि कुछ टाइम पहले तक ट्रंप मेलोनी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब उनका रुख पूरी तरह बदल गया है. ट्रंप ने कहा कि वे मेलोनी को लेकर गलत थे और उनकी उम्मीदों पर वो खरी नहीं उतरीं. उन्होंने यह तक कहा कि काफी समय से दोनों के बीच कोई बातचीत भी नहीं हुई है. यह घटना दिखाती है कि राजनीति में रिश्ते कितनी तेजी से बदल सकते हैं. खासकर तब जब अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर मतभेद सामने आते हैं.
ईरान 2 मिनट में तबाह कर सकता: ट्रंप
इस बीच, ट्रंप का एक चर्चा काफी चर्चा में आ गया. उन्होंने कहा था कि अगर मौका मिला तो ईरान इटली को दो मिनट में तबाह कर सकता है. यह बयान उन्होंने मेलोनी के उस रिएक्शन के जवाब में दिया, जिसमें उन्होंने ट्रंप की पोप पर की गई टिप्पणी की आलोचना की थी. ट्रंप का कहना है कि असली खतरे को समझने की जरूरत है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है. इस बयान ने न सिर्फ इटली बल्कि पूरी दुनिया में हलचल तेज कर दी.
NATO को लेकर भी नाराज हैं ट्रंप
ट्रंप ने नाटो को लेकर भी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि यह संगठन उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा. ट्रंप ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इटली के लोग अपनी सरकार के फैसलों से खुश हैं, खासकर जब बात तेल और सुरक्षा की हो. पहले जहां मेलोनी ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होकर अमेरिका-यूरोप के बीच पुल की भूमिका निभा रही थीं, वहीं अब दोनों देशों के रिश्तों में दूरी साफ नजर आ रही है.
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