  • Hindi
  • World Hindi
  • Trump Should Threaten Russia And China Why Did Nikki Haley Say This Claim Regarding A Potential War With Iran

'ट्रंप रूस-चीन को धमकाएं', क्यों बोलीं निकी हेली? ईरान युद्ध को लेकर किया ये बड़ा दावा

Nikki Haley: संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने कहा कि रूस और चीन ने ईरान को सैन्य मदद दी है. उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रंप उन्हें "ताकत" (सैन्य कार्रवाई) की धमकी दें.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 14, 2026, 2:41 PM IST
'ट्रंप रूस-चीन को धमकाएं', क्यों बोलीं निकी हेली? ईरान युद्ध को लेकर किया ये बड़ा दावा
(photo credit IANS, for representation only)

Nikki Haley: संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने ईरान युद्ध को लेकर बड़ा खुलासा किया है. हेली ने कहा कि रूस और चीन ने ईरान को ड्रोन और सैटेलाइट इमेज जैसी सैन्य मदद दी है. उन्होंने तर्क दिया कि अगर ऐसी मदद जारी रहती है, तो ट्रंप को दुनिया की इन महाशक्तियों को ताकत की धमकी देनी चाहिए.

और पढ़ें: Nikki Haley के लिए Donald Trump ने बंद किये दरवाजे, इस भारतवंशी को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी!

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, “द स्टोरी” कार्यक्रम में निकी हेली ने बातें कही हैं. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने कहा कि ईरान को और कमजोर करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस और चीन के प्रति सख्त रुख अपनाना चाहिए.

US Iran Peace Deal: ईरान में प्रदर्शन, अराघची के इस्तीफे की मांग

साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर ने बुधवार को कहा, “मुझे लगता है कि ट्रंप का यह कहना बिल्कुल सही था कि ‘हम उन पर हमला करेंगे’, खासकर तब जब उन्होंने हम पर हमला किया हो. लेकिन आइए एक कदम और आगे बढ़ें और चीन व रूस पर भी कार्रवाई करें.

तभी ईरान होगा कमजोर

उन्होंने आगे कहा, जब हम चीन और रूस पर कार्रवाई करेंगे, उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे और उन्हें रुकने के लिए कहेंगे, तभी हम ईरान को वास्तव में कमज़ोर होते हुए देख पाएंगे.

उन्होंने कहा, ट्रंप को फ़ोन उठाकर शी (जिनपिंग) और पुतिन को कॉल करना चाहिए और कहना चाहिए, ‘इसे बंद करो’. उन्हें यह बताना होगा कि उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा, और अगर वे इस युद्ध में ईरान की मदद जारी रखते हैं तो वे उन पर दबाव डालेंगे. और उन्हें यह पता होना चाहिए कि वे गंभीर हैं, और उन्हें इस पर अमल करने के लिए तैयार रहना होगा.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.