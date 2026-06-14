'ट्रंप रूस-चीन को धमकाएं', क्यों बोलीं निकी हेली? ईरान युद्ध को लेकर किया ये बड़ा दावा

Nikki Haley: संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने ईरान युद्ध को लेकर बड़ा खुलासा किया है. हेली ने कहा कि रूस और चीन ने ईरान को ड्रोन और सैटेलाइट इमेज जैसी सैन्य मदद दी है. उन्होंने तर्क दिया कि अगर ऐसी मदद जारी रहती है, तो ट्रंप को दुनिया की इन महाशक्तियों को ताकत की धमकी देनी चाहिए.
फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, “द स्टोरी” कार्यक्रम में निकी हेली ने बातें कही हैं. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने कहा कि ईरान को और कमजोर करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस और चीन के प्रति सख्त रुख अपनाना चाहिए.
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साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर ने बुधवार को कहा, “मुझे लगता है कि ट्रंप का यह कहना बिल्कुल सही था कि ‘हम उन पर हमला करेंगे’, खासकर तब जब उन्होंने हम पर हमला किया हो. लेकिन आइए एक कदम और आगे बढ़ें और चीन व रूस पर भी कार्रवाई करें.
उन्होंने आगे कहा, जब हम चीन और रूस पर कार्रवाई करेंगे, उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे और उन्हें रुकने के लिए कहेंगे, तभी हम ईरान को वास्तव में कमज़ोर होते हुए देख पाएंगे.
उन्होंने कहा, ट्रंप को फ़ोन उठाकर शी (जिनपिंग) और पुतिन को कॉल करना चाहिए और कहना चाहिए, ‘इसे बंद करो’. उन्हें यह बताना होगा कि उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा, और अगर वे इस युद्ध में ईरान की मदद जारी रखते हैं तो वे उन पर दबाव डालेंगे. और उन्हें यह पता होना चाहिए कि वे गंभीर हैं, और उन्हें इस पर अमल करने के लिए तैयार रहना होगा.
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