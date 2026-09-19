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अब जब चाहे लगा देंगे भारत-चीन पर 100 फीसदी टैरिफ, ट्रंप ने रूसी प्रतिबंध बिल पर किया साइन

Russia Sanctions Bill: इस कानून में अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों को प्रतिबंधों से बचाने का प्रावधान भी है. इस बिल में उन देशों को छूट दी जाएगी जिनका रूस से प्राकृतिक गैस का आयात, रूस के कुल गैस निर्यात का 15% से कम है.

Edited By: Vineet Sharan
Updated: September 19, 2026, 6:54 AM IST
अब जब चाहे लगा देंगे भारत-चीन पर 100 फीसदी टैरिफ, ट्रंप ने रूसी प्रतिबंध बिल पर किया साइन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. (photo credit, IANS)

Russia Sanctions Bill: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट’ पर हस्ताक्षर कर दिया है. इसके बाद यह बिल कानून बन गया है. यह बिल अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में दो दिन पहले ही पास हुआ था.

ट्रंप के हाथ में 100 फीसदी टैरिफ लगाने वाला चाबुक

यह कानून राष्ट्रपति ट्रंप को रूसी तेल और गैस खरीदने वाले टॉप पांच देशों से होने वाले आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने का ज़्यादा अधिकार देता है. इस लिस्ट में अभी भारत भी शामिल है. इसके अलावा चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने टॉप पांच देश हैं.

और पढ़ें: क्यों दोस्त अमेरिका भारत पर करने चला 100 फीसदी टैरिफ का तगड़ा वार? यूएस-संसद में नया बिल पास, ट्रंप को मिला अधिकार

डेढ़ साल पहले पेश हुआ था बिल

अप्रैल 2025 में सीनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने अमेरिकी सीनेट में इस बिल का एक वर्जन पेश किया था. रूस प्रतिबंध बिल पूरी तरह तैयार होने, संसद में पास होने और ट्रंप के हस्ताक्षर करने से लगभग 18 महीने लग गए.

क्या है इस बिल का मकसद?

  • रूस के एनर्जी एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई को कम करना
  • चार साल से ज़्यादा की लड़ाई के बाद यूक्रेन युद्ध खत्म करना
  • मॉस्को को बातचीत करने पर मजबूर करना
  • कैसे तय होगा किस देश पर टैरिफ लगाया जाए

इस बिल में किसी खास देश का नाम नहीं लिया गया है. यह बिल अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ़ एनर्जी के साथ मिलकर पिछले 12 महीनों में कुल मात्रा के आधार पर रूसी कच्चे तेल और गैस के पांच सबसे बड़े इंपोर्टर्स की पहचान करने का काम सौंपता है.

180 दिनों में होगी लिस्ट की समीक्षा

इस लिस्ट की हर 180 दिनों में दोबारा समीक्षा की जाएगी. टैरिफ की दर – जिसे अधिकतम 100 फीसदी तक किसी भी दर पर तय किया जा सकता है – राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर करती है. कानून राष्ट्रपति को रूसी एनर्जी खरीदने वालों पर टैरिफ लगाने के लिए मजबूर नहीं करता है. हालांकि इस बिल का समर्थन करने वालोंखासकर सीनेटर ब्लुमेंथल ने मुख्य रूप से चीन और भारत से रूसी ऊर्जा की खरीद बंद करने को कहा है. टैरिफ को हमेशा के लिए हटाने के लिए, उन्हें यह सर्टिफाई करना होगा कि उस देश ने रूसी ऊर्जा खरीदना बंद कर दिया है और “भरोसेमंद आश्वासन” दिया है कि वे इसे दोबारा शुरू नहीं करेंगे.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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