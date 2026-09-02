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होर्मुज का नाम बदलकर अब ‘ट्रंप स्ट्रेट’ कर देना चाहिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया बड़ा बयान

ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट करने का सुझाव दिया है. अमेरिका ईरान तनाव के बीच उनका यह बयान चर्चा में है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 2, 2026, 10:40 PM IST
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होर्मुज का नाम बदलकर अब ‘ट्रंप स्ट्रेट’ कर देना चाहिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसने पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है. ट्रंप ने सुझाव दिया कि होर्मुज का नाम बदलकर ‘ट्रंप स्ट्रेट’ कर देना चाहिए. उन्होंने यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर कही. ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया कि अब होर्मुज अमेरिका के कंट्रोल में है. उनका बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई और होर्मुज को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है.

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने अपने पोस्ट में सवाल करते हुए कहा कि जब होर्मुज अब अमेरिका के कंट्रोल में है, तो इसका नाम बदलकर ‘ट्रंप स्ट्रेट’ क्यों न कर दिया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि यह नाम अमेरिका की तरह पहले से ज्यादा ‘हॉट’ होगा. ट्रंप के इस बयान को उनके खास अंदाज में दिए गए राजनीतिक बयान के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, सिर्फ ट्रंप के सुझाव से होर्मुज का आधिकारिक नाम बदल नहीं जाता. इसके लिए अलग स्तर पर फैसला लेना होगा. फिलहाल ट्रंप के बयान के बाद सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे की चर्चा तेज हो गई है.

और पढ़ें: ईरान पर फिर बरसा अमेरिका! IRGC के ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, ट्रंप बोले- और करेंगे वार

क्यों अहम है होर्मुज स्ट्रेट?

होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है. यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है. इस रास्ते से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और दूसरे ऊर्जा उत्पाद दुनिया के अलग-अलग देशों तक पहुंचते हैं. इसलिए यहां किसी भी तरह का तनाव बढ़ने पर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर असर पड़ सकता है. भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए भी होर्मुज में किसी तरह की बड़ी रुकावट चिंता बढ़ा सकती है. तेल की कीमत बढ़ने पर पेट्रोल, डीजल और दूसरी चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है.

अमेरिका-ईरान में क्यों बढ़ा तनाव?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच दोनों तरफ से एक-दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया. इसके बाद ईरान की तरफ से भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाने की जानकारी सामने आई. अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि कार्रवाई उस समय की गई, जब ईरान ने होर्मुज में व्यापारिक जहाजों और इलाके में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने की कोशिश की.

अब ईरान का क्या रुख होगा?

होर्मुज को लेकर ट्रंप का बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच भरोसा पहले ही काफी कम है. ऐसे में ‘ट्रंप स्ट्रेट’ नाम रखने की बात ईरान को पसंद आएगी, इसकी संभावना कम है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि ईरान इस बयान पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया देगा या नहीं. सबसे बड़ी चिंता होर्मुज में बढ़ते सैन्य तनाव को लेकर है. अगर यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं, बल्कि एशिया और दुनिया के तेल बाजार पर भी पड़ सकता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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