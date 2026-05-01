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ट्रंप का ‘टैरिफ अटैक’! यूरोप की गाड़ियों पर लगाया भारी-भरकम टैक्स, कंपनियों की बढ़ी टेंशन

डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ की कारों और ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. जानें इस फैसले का ग्लोबल मार्केट, ऑटो इंडस्ट्री और व्यापार पर क्या असर पड़ेगा.

Photo from Al Jazeera

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ दिया है. उन्होंने यूरोप से आने वाली कारों और ट्रकों पर 25% तक टैक्स लगाने का ऐलान किया है. ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका के घरेलू उद्योगों और कामगारों को फायदा होगा. इस घोषणा के बाद यूरोप के ऑटो सेक्टर में चिंता बढ़ गई है और ग्लोबल मार्केट पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

यूरोप से क्यों नाराज हैं ट्रंप

बताया जा रहा है कि ट्रंप पहले से ही यूरोपीय देशों से नाराज थे. क्योंकि उन्हें ईरान से जुड़े मुद्दों पर समर्थन नहीं मिल रहा था. इसी नाराजगी के बीच, उन्होंने यूरोपीय संघ के खिलाफ यह बड़ा आर्थिक कदम उठाया. ट्रंप का मानना है कि यूरोपीय संघ व्यापार समझौतों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से यह सख्त फैसला लेना पड़ा.

सोशल मीडिया पर किया ऐलान

अमेरिका राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका में आने वाली यूरोपीय कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% किया जाएगा. इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल तेज हो गई है और कई कंपनियां आगे की रणनीति पर विचार करने लगी हैं.

टैरिफ से बचने का रास्ता भी बताया

इन सबसे हटके ट्रंप ने एक रास्ता भी बताया है. उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय कंपनियां अमेरिका में ही अपने प्लांट लगाकर उत्पादन करती हैं, तो उन्हें इस टैक्स से छूट मिल सकती है. ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका में पहले से ही कई बड़े ऑटो प्लांट तैयार हो रहे हैं. जिनमें भारी निवेश किया जा रहा है और इससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा.

ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा असर

ट्रंप के इस फैसले से यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है. क्योंकि अमेरिका उनके लिए एक बड़ा बाजार रहा है. अब यह देखना होगा कि यूरोपीय संघ इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या वह अपनी व्यापार नीतियों में बदलाव करता है. फिलहाल, इतना तय है कि इस कदम से वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ सकता है और इसका असर दुनिया भर के बाजारों पर दिखाई दे सकता है.

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