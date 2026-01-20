By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ट्रंप ने फ्रांस को दी 200 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी, क्यों दोस्त इमैनुएल मैक्रों से खफा हो गए अमेरिकी राष्ट्रपति?
Trump Tariffs: 200 प्रतिशत टैरिफ फ्रेंच वाइन और शैम्पेन पर लगाया जा सकता है.
Trump Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब फ्रांस से खफा हैं. ट्रंप ने फ्रांस को 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी. यह टैरिफ फ्रांस के दो उत्पादों वाइन और शैम्पेन पर लगाया जा सकता है.
ट्रंप क्यों है नाराज
मैक्रों के करीबी एक सूत्र ने AFP को बताया कि फ्रांस गाजा के बोर्ड ऑफ पीस संबंधी ट्रंप के न्योते का सकारात्मक जवाब देने का इरादा नहीं रखता है.
क्या है गाजा की बोर्ड ऑफ पीस
इस संस्था की शुरुआत में युद्ध से तबाह गाजा के पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए कल्पना की गई थी, हालांकि इसका चार्टर इसके दायरे को सिर्फ कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र तक सीमित नहीं करता है.
क्या है ट्रंप का बयान
ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का जिक्र करते हुए कहा, मैं उनकी वाइन और शैम्पेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाऊंगा. और वह शामिल हो जाएंगे. लेकिन उन्हें शामिल होने की जरूरत नहीं है.
क्या है फ्रांस की चिंता
मैक्रों के करीबी ने बताया कि फ्रांस इस न्योते का ठुकरा सकता है. सूत्र ने आगे कहा कि बोर्ड का चार्टर “गाजा ढांचे से परे है”, जो प्रस्तावित संस्था के बारे में पेरिस की चिंताओं को दर्शाता है. यह पहल स्थापित अंतरराष्ट्रीय संरचनाओं को कमजोर कर सकती है. पेरिस का कहना है कि वह UN के नेतृत्व वाले बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता दोहराता है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य फ्रांस ने इस बात पर जोर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
ट्रंप ने यह भी पुष्टि की कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है. रूस की ओर से पहले ही यह बात कही जा चुकी है. यह भी फ्रांस की चिंता का कारण बन सकता है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें