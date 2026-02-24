Hindi World Hindi

ईरान के 2 सबसे ताकतवर लोगों की एक साथ हत्या करना चाहते हैं ट्रंप, एक अयातुल्ला अली खामेनेई, दूसरा कौन?

Iran News: एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 'ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे की हत्या करने पर विचार कर रहे हैं.

Iran News: ईरान में हालात सामान्य नहीं हैं और बहादुर प्रदर्शनकारी तेहरान में फिर से मार्च कर रहे हैं और ‘अयातुल्ला की मौत’ के नारे लगा रहे हैं. यह अमेरिका के लिए ईरान में कार्रवाई करने का बड़ा मौका है. एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे की हत्या करने पर विचार कर रहे हैं.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के निशाने पर अयातुल्ला अली खामेनेई के 55 साल के बेटे, मोजतबा खामेनेई हैं.

कौन हैं मोजतबा खामेनेई

मोजतबा खामेनेई अपने पिता के सबसे ज्यादा संभावित उत्तराधिकारी हैं. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के साथ उनके करीबी रिश्ते हैं. यह ईरान आर्म्ड फोर्सेज की एक ताकतवर ब्रांच है जिसे US ने आतंकवादी ग्रुप घोषित किया है.

क्यों पिता और पुत्र दोनों का मारना चाहता है अमेरिका

व्हाइट हाउस पिछले शुक्रवार से ‘लिमिटेड’ मिलिट्री स्ट्राइक करने पर विचार कर रहा है ताकि उन्हें बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर किया जा सके और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाई जा सके. अगर ये बातचीत असफल हो जाती है, तो मोजतबा और उनके पिता की हत्या एक ऑप्शन है जिस पर प्रेसिडेंट विचार कर रहे हैं, जिसका मकसद पूरी तरह से ईरान की सरकार बदलना है.

क्या है तात्कालिक जमीनी हालात

सरकार विरोधी मीडिया साइट ईरान इंटरनेशनल ने कहा, शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र सड़कों पर वापस आ गए हैं और पिछले शनिवार को ‘खामेनेई की मौत’ और ‘बेशर्म, बेशर्म’ के नारे लगा रहे थे.

ईरान के लोगों को मिल रहे संदिग्ध मैसेज

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में हजारों लोगों को अज्ञात नंबर से एसएमएस आ रहे हैं जिसमें लिखा है वेट एंड सी यानी इंतजार करो और देखो. यह संदेश फारसी भाषा में है.

क्या खामनेई का सीक्रेट बंकर ट्रेस हो चुका है

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को लेकर एक नई थ्योरी सामने आई है. इसमें कहा गया है कि खामनेई ने अपना उत्तराधिकारी इसलिए चुना है क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका ने उनका सीक्रेट बंकर ट्रेस कर लिया है.

अमेरिका किस बेस से करेगा हमला

एक US अधिकारी ने पिछले शनिवार को एबीसी न्यूज को बताया कि कतर में बड़े मिलिट्री मूव्स चल रहे हैं, जहां एक संभावित हमले से पहले सैकड़ों लोग स्थानांतरित हो रहे हैं. हालांकि रिपोर्ट में सही बेस के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन कतर में मेजर मिलिट्री फैसिलिटी अल उदीद एयर बेस है.आउटलेट ने बताया कि सैन्य कार्रवाई से पहले मिडिल ईस्ट में 35,000 सैनिक तैनात किए गए. इसमें USS गेराल्ड फोर्ड, 100 कार्गो प्लेन, फाइटर जेट और USS अब्राहम लिंकन शामिल हैं.