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'ईरान को खत्म करने के लिए एक रात काफी...', डेडलाइन की आड़ में ट्रंप ने दी बड़ी धमकी

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त चेतावनी दी है. साथ ही अमेरिकी सेना के उस रेस्क्यू मिशन का खुलासा किया, जिसमें दुश्मन के इलाके से पायलट को सुरक्षित निकाला.

Published date india.com Published: April 6, 2026 11:35 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
'ईरान को खत्म करने के लिए एक रात काफी...', डेडलाइन की आड़ में ट्रंप ने दी बड़ी धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से प्रेस को संबोधित करते हुए ईरान से जुड़े हालात पर कई बातें कहीं. उन्होंने बताया कि हाल ही में अमेरिकी सेना ने एक बेहद जोखिम भरा रेस्क्यू मिशन चलाया, जिसे उन्होंने ‘अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन’ बताया. इस मिशन का मकसद एक फंसे हुए पायलट को सुरक्षित वापस लाना था. ट्रंप के मुताबिक, यह ऑपरेशन दुश्मन के इलाके में हुआ, जहां हर कदम पर खतरा था. उन्होंने इस पूरे अभियान को अमेरिकी सेना की ताकत और रणनीति का बड़ा उदाहरण बताया.

दुश्मन के इलाके से पायलट को सुरक्षित निकाला

ट्रंप ने जानकारी दी कि यह पायलट ईरान के क्षेत्र में गिर गया था और उसे निकालना आसान नहीं था. इसके लिए करीब 200 सैनिकों को तैनात किया गया और 21 सैन्य विमानों का इस्तेमाल हुआ. ऑपरेशन के दौरान दुश्मन की ओर से फायरिंग भी हुई, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने कहा कि पायलट ने भी बेहद साहस दिखाया और सेना ने हर संभव कोशिश करके उसे सुरक्षित बाहर निकाला. यह मिशन दिखाता है कि युद्ध जैसे हालात में भी सेना अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ती.

ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी

अपने संबोधन में ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा रुख भी अपनाया. उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहे तो एक ही रात में ईरान को पूरी तरह तबाह कर सकता है. इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है. ट्रंप के इस बयान को अमेरिका की ताकत दिखाने और विरोधियों को संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है. साथ ही यह भी संकेत देता है कि हालात अगर बिगड़ते हैं, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है.

ऑपरेशन में लीक की जांच तेज

ट्रंप ने यह भी बताया कि इस मिशन से जुड़ी कुछ संवेदनशील जानकारी लीक हो गई थी, जो बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि इस लीक के पीछे कौन है, इसकी जांच तेजी से की जा रही है. साथ ही, उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकी विमान को खुद ही नष्ट कर दिया गया, ताकि वह दुश्मन के हाथ न लग सके. यह कदम दिखाता है कि सेना हर स्थिति के लिए तैयार रहती है और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करती.

CIA का रोल और ईरान का जवाब

इस पूरे ऑपरेशन में Central Intelligence Agency की भूमिका भी अहम रही. ट्रंप ने एजेंसी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी मदद से यह मिशन सफल हो सका. दूसरी ओर, ईरान की तरफ से भी सख्त प्रतिक्रिया आई है. वहां के नए सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है कि दबाव या हमलों से ईरान रुकने वाला नहीं है. ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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