खामेनेई के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ पर ट्रंप की चेतावनी- 'एक गोली और हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं'

तेहरान में शोक और गुस्से के माहौल के बीच ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनके 'एक गोली' वाले बयान ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है.

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ईरान ने वाशिंगटन के साथ बातचीत रोक दी थी (image- file)

तेहरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में हजारों लोग जुटे.

शोक सभा में बदला लेने के नारे लगे और लाल झंडे लहराए गए.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि “एक गोली और हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं.

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान जल्द ही अमेरिका से बातचीत फिर शुरू करना चाहता है.

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में हजारों लोग जुटे और बदला लेने के नारे लगाए. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया. news18 की खबर के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पूर्व ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान वाशिंगटन के साथ बातचीत रोक दी थी. उन्होंने ईरान के जमावड़े पर एक चौंकाने वाली टिप्पणी करते हुए कहा, “वे सभी वहां हैं. एक गोली और हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं,” ऐसा Axios की रिपोर्ट में कहा गया है. ट्रंप ने कहा कि वह खमेनेई के अंतिम संस्कार पर बारीकी से नज़र रख रहे थे, जिनकी हत्या युद्ध के पहले दिन अमेरिका-इजरायल के एक संयुक्त ऑपरेशन में कर दी गई थी. ट्रंप ने कहा, “वे सभी वहां हैं. एक गोली और हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि तब हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा.” ट्रंप ने दावा किया कि बातचीत में रुकावट के बावजूद तेहरान कूटनीति फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक था. उन्होंने कहा, “वे समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं,” और साथ ही कहा कि दोनों पक्षों ने खमेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम पूरे होने तक बातचीत से “एक सप्ताह का ब्रेक” लेने का फैसला किया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस दौरान “कोई भी पक्ष दूसरे पर गोली नहीं चलाएगा.”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह तेहरान के भावुक दृश्यों को देखकर हैरान थे. ट्रंप ने कहा, “मैं अंतिम संस्कार में कुछ ईरानियों को रोते हुए देखकर हैरान था.” उन्होंने आगे कहा, “हो सकता है कि ये नकली आँसू हों.”

तेहरान में शोक मनाने वालों ने बदला लेने की कसम खाई

ट्रंप की ये टिप्पणियां तब आईं जब शनिवार, 4 जुलाई को तेहरान में खमेनेई को विदाई देने के लिए हजारों लोग जमा हुए और शोक मनाने वालों ने बदला लेने के नारे लगाए. खमेनेई का शव ग्रैंड मोसाला प्रार्थना परिसर में रखा गया था, जहां शिया इस्लाम में बदले के प्रतीक माने जाने वाले लाल झंडे लिए भीड़ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ी. AFP के अनुसार, समारोह के दौरान एक शोक-वक्ता ने घोषणा की, “हम अंतिम संस्कार के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए आए हैं.” वक्ता ने आगे कहा, “हम आपके खून का बदला लिए बिना कभी नहीं रुकेंगे, जो सबसे अहम मुद्दा (reddest line) है.”

कुरान पाठ के बाद ईरानी झंडे में लिपटा ताबूत एक ऊंचे मंच पर रखा गया. यह खमेनेई के परिवार के उन सदस्यों के ताबूतों के बगल में रखा गया था जो अमेरिका-इजरायल हमले में मारे गए थे. कई शोक मनाने वालों ने भी जवाबी कार्रवाई की मांग का समर्थन किया. 18 साल के छात्र हामिदरेज़ा शबानी ने AFP को बताया, “हमें उठ खड़ा होना होगा और, ईश्वर ने चाहा तो, अपने नेता के खून का बदला लेना होगा.” शोक मनाने आए एक और व्यक्ति, 37 साल के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रज़ा ने कहा, “हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमने सर्वोच्च नेता से वादा किया था कि हम आखिर तक उनके साथ रहेंगे.” उन्होंने आगे कहा, “ये सभी लोग उनके लिए यहां आए हैं. हमने लंबे समय तक नारे लगाए कि हम नेता के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन असल में उन्होंने ही हमारे लिए अपनी जान दी.”

भीड़ के बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं, और समारोह के दौरान समर्थक हिज़्बुल्लाह के झंडे भी लहरा रहे थे. श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की कतारें लगने के कारण ग्रैंड मोसाला कॉम्प्लेक्स के आसपास सुरक्षा कड़ी रखी गई थी. खामेनेई की मौत ने ईरान के लिए एक नया अध्याय शुरू किया है, जिसमें उनके बेटे अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सर्वोच्च नेता बने हैं. उन हमलों में घायल होने की खबरों के बाद से मोजतबा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, जिनमें उनके पिता की मौत हुई थी.