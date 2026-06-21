'नहीं रुके प्रॉक्सी हमले तो फिर होगा बड़ा एक्शन...', लेबनान को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को दे डाली खुली धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो लेबनान में अपने सहयोगी समूहों की गतिविधियां तुरंत रोके. स्विट्जरलैंड में जारी बातचीत के बीच ट्रंप ने कहा कि उकसावे जारी रहे तो अमेरिका पहले से भी कड़ा जवाब देगा.

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) Image Source- ANI

ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि लेबनान में गतिविधियां नहीं रुकीं तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा.

स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा व परमाणु कार्यक्रम पर अहम बातची जारी है.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि लेबनान में युद्धविराम बनाए रखने की दिशा में संकेत मिले हैं.

ईरान ने आगे की बातचीत के लिए लेबनान में संघर्ष खत्म करने और आर्थिक वादों को पूरा करने की मांग रखी है.

Donald Trump Iran Warning: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सख्त बयान सामने आया है. ट्रंप ने ईरान को सीधे चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर लेबनान में उसके समर्थित समूहों की गतिविधियां नहीं रुकीं तो अमेरिका फिर से कठोर सैन्य कार्रवाई कर सकता है. ये बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड में महत्वपूर्ण बातचीत में शामिल हैं.

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान को लेबनान में अपने सहयोगी संगठनों को तुरंत नियंत्रित करना चाहिए. उन्होंने संकेत दिया कि अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियां जारी रहीं तो अमेरिका पहले की तुलना में ज्यादा सख्त कदम उठा सकता है. उनके इस बयान ने मिडिल ईस्ट की राजनीति और सुरक्षा स्थिति को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है.

दोनों देशों के बीच बातचीत जारी

दूसरी तरफ, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ताओं का मकसद क्षेत्रीय तनाव को कम करना और कई जटिल मुद्दों का समाधान खोजना है. बातचीत में समुद्री सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय संघर्षों में युद्धविराम और आर्थिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं. दोनों पक्षों के बीच हाल ही में हुए समझौते के तहत एक निश्चित अवधि तक वार्ता जारी रखने पर सहमति बनी थी ताकि स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी बातचीत के बाद कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम बनाए रखने की दिशा में कुछ सकारात्मक प्रगति हुई है. हालांकि, उन्होंने ये भी माना कि ऐसी परिस्थितियों में स्थिति कभी भी संवेदनशील हो सकती है. उनके अनुसार, प्रशासन व्यापक क्षेत्रीय शांति की दिशा में काम कर रहा है और लेबनान में स्थिरता को उस लक्ष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है.

वहीं, ईरान ने भी अपनी कुछ शर्तें सामने रखी हैं. तेहरान का कहना है कि जब तक लेबनान में सैन्य कार्रवाई पूरी तरह नहीं रुकती, तब तक आगे की महत्वपूर्ण बातचीत मुश्किल होगी. ईरानी अधिकारियों का यह भी आरोप है कि उन्हें जिन आर्थिक लाभों का आश्वासन दिया गया था, वे अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किए गए हैं. इसी कारण बातचीत की प्रक्रिया में कई बार गतिरोध की स्थिति बन रही है.

क्षेत्रीय समीकरणों में लेबनान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वहां सक्रिय समूहों को ईरान का प्रमुख सहयोगी माना जाता है. वर्षों से राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक सहयोग के कारण यह संबंध मध्य पूर्व की शक्ति-संतुलन राजनीति का अहम हिस्सा बना हुआ है.

इस बीच समुद्री व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी चिंता बनी हुई है. इस मार्ग से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल की आपूर्ति होती है और यहां किसी भी प्रकार का तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड में जारी वार्ताओं और अमेरिका-ईरान संबंधों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं.