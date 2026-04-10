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Trump Warns Iran Said Weapons Loaded Hormuz Deal Middle East Tension

'जहाजों में लोड हो रहे खतरनाक हथियार...', ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी, जानें किस बात पर भड़के?

ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है, साथ ही उन्होंने जहाजों में हथियार लोड होने का दावा किया है. वहीं होर्मुज टोल को लेकर विवाद बढ़ गया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?

Photo from Al Jazeera

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाया है. पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता से ठीक पहले उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिका कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा. उन्होंने यहां तक कहा कि जहाजों में सबसे आधुनिक और ताकतवर हथियार लोड किए जा रहे हैं. यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है.

डील नहीं तो होगा एक्शन – ट्रंप का साफ संदेश

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है और इस बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ जवाब देगा. उनका कहना है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती, तो इन हथियारों का इस्तेमाल बहुत असरदार तरीके से किया जाएगा. इस बयान से साफ है कि अमेरिका इस बार कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है और ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

पाकिस्तान में शांति वार्ता पर नजर

इस बीच, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए अहम बैठक होने वाली है. इस वार्ता में अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति JD Vance हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने रवाना होने से पहले कहा कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है. लेकिन ईरान को ईमानदारी दिखानी होगी. अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं.

ईरान को सख्त चेतावनी

जेडी वेंस ने भी ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अमेरिका के साथ खेल खेलने की कोशिश न करे. उन्होंने कहा कि अगर ईरान सही तरीके से बातचीत करेगा, तो अमेरिका दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार है. लेकिन किसी भी चालाकी या टालमटोल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह बयान इस बात का संकेत है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरह तैयार भी है.

होर्मुज और टोल विवाद पर नया विवाद

तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट भी चर्चा में है. ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि वह इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से किसी भी तरह का शुल्क न वसूले. उन्होंने कहा कि अगर ईरान ऐसा कर रहा है, तो तुरंत बंद करे. खास बात यह है कि इससे पहले खुद ट्रंप भी टोल लगाने की बात कर चुके हैं. कुल मिलाकर, हालात बेहद नाजुक हैं और यह देखना अहम होगा कि पाकिस्तान में होने वाली बातचीत से कोई समाधान निकलता है या नहीं.

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